Syrie. Le JT de France 2 donne la parole au gouvernement syrien [Vidéo]

Après avoir donné le point de vue du gouvernement et des militaires français comme des réalités intangibles suite à l'opération "Hamilton" menée par Macron-Trump-May en Syrie, le JT de France 2 donne la parole au gouvernement syrien. On regrette que ce point de vue n'ait pu être donné hier dans le même journal mais c'est un bon point qui vient en complément du JT d'hier oû les allégations du gouvernement français étaient prises pour agent comptant. Pour sortir de la propagande de guerre, il est bon d'avoir tous les points de vue en perspective ! A noter que le JT de France 2 du 20h comme celui du 13h traite toujours de façon expéditive l'attaque djihadiste subie par l'arnée française au Mali hier.



Le gouvernement syrien par la voie de son vice ministre des Affaires étrangères déclare que

1. Les frappes franco-étatsuno-britanniques ont été inutiles

2. La Syrie n'a plus d'armes chimiques depuis 2013 et qu'elles ont été détruites cette même année par l'OIAC à la demande des USA, qu'il n'y avait pas d'armes chimiques dans les sites bombardés par la France, la Grande-Bretagne et les USA. Que nous nous situons exactement dans la même situation que lorsque Collin Powell agitait au conseil de sécurité de l'ONU une fiole fictive pour accuser Saddam Hussein de détenir des armes de destruction massive alors qu'elles ont été détruites bien avant sous contrôle des organismes internationaux.

3. Le gouvernement français ne dispose pas de preuves d'attaques chimiques à la Ghouta. Les allégations sont fondées sur des images et des vidéos émanant des réseaux sociaux

4. Le gouvernement français ne soutient pas l'action du gouvernement contre les rebelles djihadistes radicalisés en Syrie qualifiés de "terroristes" par les autorités syriennes.