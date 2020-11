Un grand moment d'hypocrisie, la conférence Trump-May après la polémique sur le Brexit (Vidéo)

Le président étatsunien, Donald Trump, et la Première ministre britannique, Theresa May, ont tenu une conférence de presse , vendredi,après une réunion controversée de l'OTAN et après que Trump ait critiqué May sur le Brexit dans une interview avec le tabloïd britannique The Sun. Un grand moment d'hypocrisie !

Dans ce magnifique concert d'hypocrisie et de mensonges atlantistes sur la Syrie et le Yémen entre autres, il n'a pas été question du différend qui a éclaté dans la presse quelques jours auparavant entre Trump et May. Dans une interview en exclusivité mondiale avec The Sun, le président étatsunien a déclaré que Theresa May avait ignoré ses conseils en optant pour une stratégie douce du Brexit. Trump a confié au Sun que May sur le Brexit "a tout gâché " - et a déclaré que l'accord commercial avec les États-Unis pourrait être annulé.

Dans la conférence de presse commune, Trump déclare à 10'30" : "Peut-être que le Royaume-Uni a quitté l'UE, je ne sais pas ce que vous allez faire mais quoi que vous fassiez ce sera ok pour moi, c'est votre décision". De l'art de souffler le chaud et le froid et de dire tout et son contraire. Mais Trump poursuit "Ce qui est important c'est que nous puissions commercer ensemble". On aura compris où le bonhomme voulait en venir.

A noter un moment hallucinant à 33'00'', un journaliste de CNN essaye de poser une question à Trump et celui-ci la refuse en disant que "CNN c'est des fake news, je ne prends pas de question de CNN" et accepte alors la question d'un autre journaliste travaillant lui pour Fox News, une chaîne TV pro-Trump. Incroyable !