Un médecin californien déclare que le taux de mortalité du Covid-19 est inférieur à 0.1% et que des médecins ont été obligés de porter un diagnostic de Covid19 alors qu'ils n'étaient pas d'accord (Vidéo)

Vidéo : Le médecin californien Dr. Dan Erickson a décrit ses observations concernant le Covid19 lors d'une conférence de presse. Les hôpitaux et les unités de soins intensifs en Californie et dans d'autres États sont restés largement vides jusqu'à présent. Sur la base des taux respectifs de tests positifs, le Dr Erickson calcule que le taux de létalité de Covid19 est actuellement de 0,03% en Californie, 0,05% en Espagne, 0,09% en Suède et 0,1% dans l'État de New York, tandis que le taux de létalité de la grippe aux États-Unis est d'environ 0,13%. (Remarque : le taux de tests positifs ne peut pas refléter les "effets de points chauds" locaux). La probabilité de survivre au Covid19 sans symptômes ou avec des symptômes légers est supérieure à 95 %. Le Dr Erickson rapporte que des médecins de plusieurs États U.S ont été "poussés" à délivrer des certificats de décès mentionnant le Covid19, même s'ils n'étaient pas eux-mêmes d'accord. Le Dr Erickson affirme que le confinement et la peur affaiblissent le système immunitaire et la santé des personnes. Il y a déjà eu une augmentation marquée des "effets secondaires" tels que l'alcoolisme, la dépression, le suicide et la maltraitance des enfants et des conjoints. Le Dr Erickson recommande que seuls les malades et non les personnes en bonne santé ou la société entière soient mis en quarantaine. Selon le Dr Erickson, un masque buccal n'a de sens que dans des situations aiguës comme à l'hôpital, mais pas dans la vie de tous les jours.



Source SWPRS