Disparition de Jimi Hendrix le 18.09.70. Retour sur une mort suspecte (Vidéos)

Pour de plus amples informations consulter la version longue de l'article publiée en 2016 en anglais et français : - Jimi Hendrix. Les dernières 24 heures : Retour sur une mort suspecte / The Last 24 Hours: A look back at a suspicious death (Vidéos)

Jimi Hendrix - Machine Gun (The Best Version) Subtitulado "Machine Gun" is a song written by American musician Jimi Hendrix, and originally recorded for the 1970 Band of Gypsys album, with Billy Cox and Buddy Miles....