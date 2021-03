Biden ne pénalise pas le prince héritier malgré sa promesse de punir les hauts dirigeants saoudiens (CNN)

Biden ne pénalise pas le prince héritier malgré sa promesse de punir les hauts dirigeants saoudiens Article originel : Biden doesn't penalize crown prince despite promise to punish senior Saudi leaders Par CNN, 28.02.21

Bien qu'il ait promis de punir les hauts dirigeants saoudiens pendant la campagne électorale, le président Joe Biden a refusé d'appliquer des sanctions à celui que la communauté des services de renseignement étatsuniens a déterminé comme étant responsable de la mort du journaliste Jamal Khashoggi : le prince héritier Mohammed bin Salman.

Le choix de ne pas punir directement le prince Mohammed met en évidence le type de prise de décision qui devient plus compliquée pour un président par rapport à un candidat, et démontre la difficulté de rompre avec un allié gênant dans une région instable.

Vendredi, l'administration de Biden a publié un rapport déclassifié des services de renseignement sur la mort de Khashoggi, une action que son prédécesseur a refusé de prendre car il minimisait les renseignements étatsuniens. Le rapport du directeur des services de renseignements nationaux indique que le prince héritier, connu sous le nom de MBS, a directement approuvé le meurtre de Khashoggi. Mais si le secrétaire d'État Antony Blinken a annoncé des restrictions de visa qui ont touché 76 Saoudiens impliqués dans le harcèlement d'activistes et de journalistes, il n'a pas annoncé de mesures qui touchent le prince. Et alors qu'une liste de sanctions du département du Trésor nommait un ancien chef adjoint des services de renseignement et la force d'intervention rapide de la Garde royale saoudienne, le prince héritier n'était pas mentionné...

