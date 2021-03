Covid-19. Plus le confinement est strict, plus le taux de mortalité de la Covid est élevé (Lockdown Sceptics)

Plus le confinement est strict, plus le taux de mortalité de la Covid est élevé Article originel : The More Stringent the Lockdown, the Higher the Covid Death Toll Lockdown Sceptics, 26.02.21

La semaine dernière, des chercheurs de la Blavatnik School of Government de l'Université d'Oxford ont annoncé que la réponse britannique à la Covid était classée parmi les plus sévères au monde. Seuls deux pays se sont mieux classés dans l'indice de rigueur de l'école - le Liban et le Venezuela. Qu'est-ce que cela nous apprend sur l'efficacité de notre réponse nationale ? Un lecteur de Lockdown Sceptics, qui a la tête dans les chiffres, a analysé ces données par rapport aux cas et aux décès signalés et a fait une observation frappante :

L'anecdote n'est pas une donnée, donc la récente révélation que le Royaume-Uni a parmi les politiques anti-Covid les plus dures mais aussi parmi les taux de cas et de décès les plus élevés ne prouve pas que les confinements (et les autres mesures de réponse originales) sont inutiles. Il est en fait plus significatif d'examiner l'ensemble des données sur les réponses politiques nationales et l'incidence/aux dommages de la COVID.



L'index de la rigueur des politiques de la COVID-19 de l'école Blavatnik de l'université d'Oxford (comprenant 18 indicateurs politiques) couvre plus de 180 pays, en classant la rigueur sur une échelle de 0 à 100. Le Royaume-Uni était classé 81 le 23 février. Les Worldometers contiennent des données sur les cas, les décès et les tests de la Covid pour environ 220 pays.

En alignant ces deux bases de données ensemble - en omettant principalement les pays où l'école Blavatnik ne dispose pas de données politiques - la corrélation entre la rigueur politique et les cas/décès de la Covid peut être calculée. Maintenant, nous savons tous que "la corrélation n'est pas une cause". En effet, le British Journal of Medicine va seulement jusqu'à dire que la corrélation "est utilisée dans la vie quotidienne pour indiquer une certaine forme d'association". Et le "coefficient de corrélation" mesure la force de cette association, sur une échelle allant de -1 (négatif parfait ; une variable s'oppose parfaitement à l'autre) à +1 (positif parfait ; une variable s'associe parfaitement à l'autre).

Les coefficients de corrélation que j'ai calculés sont également "bons" pour un seul point dans le temps - j'examine simplement l'association des dernières données connues que nous avons sur les dommages causés par le Covid et la politique anti-Covid. Il serait possible d'améliorer la situation en examinant les valeurs moyennes depuis le début de la maladie de la Covid, mais c'est un bon point de départ.

Si vous aviez suivi les données scientifiques pendant toute une année, vous vous attendriez à ce que l'association entre les effets nocifs de la Covid et la réponse politique soit négative, n'est-ce pas, c'est-à-dire que plus la politique est draconienne, meilleur est le résultat de la Covid. Vous auriez tort.

Les coefficients de corrélation avec la rigueur de la politique sont : +0,35 avec les cas COVID et +0,38 avec les décès COVID ! À première vue - les données ne sont pas des anecdotes, mais des souvenirs - plus le régime anti-Covid est sévère, plus les dommages causés par la Covid sont importants.

Est-ce significatif ? Eh bien, dans un sens purement statistique, oui. Il y a des tableaux à vérifier et, sur la base d'un échantillon de 170 pays utilisé ici, des corrélations de 0,35 et 0,38 sont effectivement "significatives" (de façon très significative).

Quelques images peuvent permettre d'économiser mille ou deux mots. Il est clair que "les experts" ont déployé un canon de dispersion pour combattre la Covid. La rigueur politique varie de la Somalie à 2,8 (413 cas par million, 14 décès par million selon Worldometers) au Liban à 93 (54.324 cas par million et 677 décès par million).