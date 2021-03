[Silence dans le P.A.F] Biden a ordonné l'attaque étatsunienne sur la Syrie qui a tué 17 personnes (ICH)

Biden a ordonné l'attaque étatsunienne sur la Syrie qui a tué 17 personnes Article originel : Biden Ordered U.S. Attack On Syria That Killed 17 people Information Clearing House, 27.02.21

La Syrie a condamné dans les termes les plus fermes l'attaque étatsunienne dans l'est de la Syrie qui a tué au moins 17 personnes hier, soulignant qu'elle démontre les politiques agressives de la nouvelle administration étatsunienne.

Le ministère des affaires étrangères et des expatriés a déclaré dans un communiqué que "En violation flagrante des règles du droit international et de la Charte des Nations unies, les avions de guerre étatsunienne ont lancé, jeudi 25 février 2021, une lâche agression en bombardant certaines zones de la province de Deir Ezzor, près des frontières syro-irakiennes.

Le ministère des affaires étrangères a déclaré que cette agression flagrante est une nouvelle chaîne dans la série d'attaques répétées des forces d'occupation israéliennes, de la soi-disant "coalition internationale", de l'occupation turque et des crimes des organisations terroristes armées contre la souveraineté de la République arabe syrienne sous des prétextes illusoires.

” La République arabe syrienne condamne dans les termes les plus forts l'agression étatsunienne contre sa souveraineté, qui est en contradiction avec les termes du droit international et de la Charte des Nations unies et avec son rôle de membre permanent du Conseil de sécurité", selon la déclaration.

Elle a averti que cette agression aura des répercussions qui aggraveront la situation dans la région, et qu'elle donne une indication négative aux politiques de la nouvelle administration étatsunienne, qui est censée adhérer à la légitimité internationale.

Le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé que la présence des troupes étatsuniennes en Syrie est illégitime, ajoutant que les États-Unis font pression sur d'autres pays pour empêcher l'aide humanitaire d'atteindre le pays et entraver la reconstruction.

Lavrov a déclaré que la présence des "troupes étatsuniennes" en Syrie est illégitime, qu'elle viole le droit international et les résolutions des Nations unies... et que nous avons exprimé à plusieurs reprises nos réserves quant aux mesures prises par Washington sur les territoires syriens, y compris la région d'al-Tanf et le nord-est de la Syrie.

Lavrov a ajouté que les Etats-Unis occupent des terres en Syrie, pillant le pétrole syrien et soutenant des milices séparatistes, en violation flagrante de la résolution n° 2254 du Conseil de sécurité.

Vendredi, la Chine a appelé au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie.

"Nous appelons toutes les parties concernées à respecter la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Syrie, et à éviter des complications supplémentaires à la situation", a déclaré aux journalistes l'agence de presse Xinhua, citant le porte-parole du ministère des affaires étrangères Wang Wenbin.