A Paris, les amis de Denis Sassou-Nguesso sont plutôt rive droite (Libération)

Inamovible président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou-Nguesso a encore beaucoup d'amis à Paris. Des soutiens indispensables pour ce petit émirat pétrolier où les caisses sont vides et bien des opposants en prison.

Dans la géographie parisienne, le Congo-Brazzaville se situerait plutôt rive droite. Ainsi lorsqu’il vient à Paris, comme ce fut le cas début février, le Premier ministre, Clément Mouamba, loge dans un palace proche de l’Etoile, déjeune sur les Champs-Elysées, au Fouquet’s, avec Hervé de Charette, ancien ministre et actuel président de la chambre de commerce de Paris. Avant de se rendre non loin de la gare de Lyon, au siège de l’Agence française de développement (AFD), qui sur son site, se targue d’avoir investi près de 500 millions d’euros depuis 2010 dans ce petit pays d’Afrique centrale, gorgé de pétrole et de ressources naturelles...