Alexandre Djouhri, l’homme qui devait faire tomber Sarkozy (Mondafrique)

Mis en examen pour neuf chefs d’inculpation, l’homme de réseaux flamboyant qu’est Alexandre Djouhri, arrêté à Londres en janvier 2018 et extradé en France début 2020, a été autorisé, dans la plus grande discrétion, à regagner Genève . Or pas un mot dans « le Monde », « le Point » ou ‘l’Obs » qui avaient consacré des dizaines d’articles sur ses liens supposés avec Nicolas Sarkozy ne vient expliquer cette décision stupéfiante de la justice financière.

La surprise, la voici: l’ homme d’affaires Alexandre Djouhri dont le dossier devait permettre au Parquet financier parisien de confondre Nicolas Sarkozy et ses supposées frasques libyennes, a été remis en liberté. Et cela sans que la presse française qui a consacré des centaines d’articles généralement hostiles à son sujet, ne mentionne cet étonnant épilogue et n’interroge les magistrats sur cette soudaine mansuétude.

Cet homme de réseaux qui a connu un incroyable parcours depuis les cités maudites de la République française où il a grandi, a pu regagner la Suisse où il réside traditionnellement. Plusieurs témoins l’ont rencontré souriant et optimiste, bourré de projets, dans les grands hôtels de Genève.

En somme, un des hommes les plus recherchés par la justice française pendant des mois a été autorisé à regagner ses pénates, et encore après avoir abandonné certaines charges retenues contre lui. Et le tout sans aucune publicité...

Lire la suite