Décès post vaccination : le droit de savoir (France Soir)

Depuis que le SARS-COV-2 a envahi la France, aucune autopsie destinée à déterminer la ou les causes exactes de la mort n’est réalisée, ce qui permet de douter de la fiabilité du taux de mortalité réellement imputable à cette maladie nouvelle. Vu le nombre de décès Covid-19 depuis un an, difficile toutefois d’exiger qu’une autopsie soit réalisée pour chaque décès.

Mais pour les décès post-vaccination, la situation est différente. Un vaccin fait partie des traitements dans le cadre d’une réponse à une maladie infectieuse au même titre que les traitements précoces, en règle générale la condition pour promouvoir un vaccin est qu’il n’existe pas de traitements médicamenteux alternatifs.

Un vaccin est censé protéger, comme tout traitement, il n’est pas censé créer plus de mal que de bien, la fameuse balance du bénéfice-risque. Il n’est donc pas censé avoir d’effets secondaires ou engendrer la mort.

Mourir des suites d’une vaccination doit donc être considéré comme une mort suspecte justifiant la réalisation d’une autopsie afin de comprendre la relation de cause à effet que l’on a trop facilement écartée ces dernières semaines. D’autant plus que la campagne de vaccination s’effectue avec un traitement bénéficiant seulement d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) puisque ce sont des thérapies expérimentales. Le principe de précaution doit donc prévaloir.

En règle générale, on réalise des autopsies pour beaucoup moins que cela. En principe, au moindre doute, une recherche des causes de la mort est ordonnée. Elle est faite par un médecin légiste avant que le permis d’inhumer ne soit signé. Selon l’article 74 du code de procédure pénale en effet, l’autopsie doit être décidée par le procureur de la République en cas de mort violente, suspecte, mais aussi lorsque la cause est seulement inconnue.

Dès lors que des responsabilités sont susceptibles d’être engagées, l’autopsie est donc facile à justifier. C’est encore plus vrai lorsque les décès surviennent chez des personnes jeunes qui n’étaient a priori pas la cible du virus, mais aussi lorsque des accidents surviennent sur des personnes âgées déjà vulnérables à cause des effets secondaires de mieux en mieux identifiés du vaccin. On est frappé d’apprendre que les effets indésirables graves, catégorie à laquelle appartiennent évidemment les décès, concernent 23% de la tranche d’âge 16-49 ans et 45% des 50-64 ans.