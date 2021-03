Des dirigeants mondiaux dont Johnson, Macron et Merkel appellent à un traité sur la pandémie (The Telegraph)

Exclusif : Des dirigeants mondiaux appellent à un traité sur la pandémie Article originel : Exclusive: World leaders call for pandemic treaty Par Lucy Fisher, rédactrice politique adjointe, et Paul Nuki, rédacteur en chef pour la sécurité sanitaire mondiale, Londres, 30 mars 2021 The Telegraph

Boris Johnson, Emmanuel Macron et Angela Merkel proposent un accord mondial semblable à celui conclu après la Seconde Guerre mondiale.



Boris Johnson et d'autres dirigeants mondiaux ont déclaré que la pandémie virale était "un rappel brutal et douloureux que personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas".

Boris Johnson et d'autres dirigeants mondiaux ont déclaré que le monde a besoin d'un règlement mondial comme celui qui a été forgé après la Seconde Guerre mondiale pour protéger les pays à la suite de la Covid.

Ecrivant dans le Telegraph de mardi, M. Johnson, Emmanuel Macron, le président français, et Angela Merkel, la chancelière allemande, ont déclaré que la pandémie virale avait été "un rappel brutal et douloureux que personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas".

Dans un contexte de tensions internationales croissantes concernant l'approvisionnement en vaccins, ils ont appelé à la fin de l'isolationnisme et du nationalisme au profit d'une nouvelle ère de solidarité.

L'appel lancé par 24 dirigeants mondiaux aux côtés du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), est repris dans The Telegraph et dans des journaux du monde entier, dont Le Monde en France, El Pais en Espagne et Frankfurter Allgemeine Zeitung en Allemagne.

Les dirigeants ont déclaré qu'un traité semblable à l'accord conclu au lendemain de la guerre était nécessaire pour instaurer une coopération transfrontalière en prévision de la prochaine crise sanitaire internationale, décrivant le Covid comme "le plus grand défi lancé à la communauté mondiale depuis les années 1940".

Ils ont écrit : "À cette époque, après la dévastation des deux guerres mondiales, les dirigeants politiques se sont réunis pour forger le système multilatéral. Les objectifs étaient clairs : rassembler les pays, dissiper les tentations d'isolationnisme et de nationalisme et relever les défis qui ne pouvaient être atteints qu'ensemble, dans un esprit de solidarité et de coopération, à savoir la paix, la prospérité, la santé et la sécurité."

Un traité sur les pandémies "devrait conduire à davantage de responsabilité mutuelle et de partage des responsabilités, de transparence et de coopération au sein du système international et avec ses règles et normes", ont déclaré les dirigeants.

L'article commun intervient à la suite de l'aggravation des tensions entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne au sujet de la production et de la distribution des vaccins Covid.

La Commission européenne a menacé de bloquer les expéditions de millions de vaccins d'AstraZeneca depuis l'usine Halix de la société aux Pays-Bas vers le Royaume-Uni, suite à la colère de Bruxelles qui a constaté que la société n'avait pas effectué toutes ses livraisons depuis le début de l'année.

Lundi soir, M. Johnson a dévoilé sa dernière initiative visant à garantir la résilience des chaînes d'approvisionnement en vaccins du Royaume-Uni face à la menace d'une guerre commerciale des vaccins.

Il a annoncé que le groupe de travail du gouvernement sur les vaccins avait conclu un accord avec le géant pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline pour "remplir et finir" 60 millions de doses du nouveau vaccin Novavax dans une usine de Barnard Castle, dans le nord-est du pays.

Grâce à cet accord, les doses de Novavax - que M. Johnson a qualifié de "nouvelle arme potentiellement importante dans notre arsenal contre le Covid" - ne devront plus être envoyées en Allemagne pour être mises en flacons.

Une source de Downing Street a déclaré que cette décision était motivée en partie par le désir d'investir dans la capacité de fabrication de vaccins du Royaume-Uni, tout en rendant l'approvisionnement en vaccins du pays "plus sûr"...



