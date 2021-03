[Vidéo] Des milliers de personnes manifestent contre le confinement de Londres (Lockdown Sceptics)

Des milliers de personnes protestent contre le confinement de Londres Article originel : Thousands Protest Against Lockdown in London Par Michael Curzon Lockdown Sceptics, 20.03.21

13 personnes ont été arrêtées lors d'une manifestation à Londres où des milliers de personnes ont défilé contre le confinement du gouvernement. The Guardian rapporte l'info.

Des milliers de personnes ont défilé sous une forte présence policière dans le centre de Londres pour protester contre le confinement samedi, et au moins 13 personnes ont été arrêtées.

Les manifestants se sont rassemblés à Speakers' Corner près de Hyde Park vers midi, où Piers Corbyn, figure de proue de la lutte contre le confinement, a prononcé un discours dans lequel il a déclaré qu'il ne prendrait "jamais de vaccin" et a affirmé à tort que l'ampleur des décès dus à la Covid n'était pas différente de celle des décès dus à la grippe chaque année.

Alors que la police l'entourait et détenait une poignée de personnes en ordonnant aux manifestants de se disperser, la foule a ensuite quitté le parc et traversé Londres depuis Marble Arch.

La marche s'est déroulée alors que 62 députés et pairs ont écrit au ministre de l'Intérieur, vendredi, pour lui dire que permettre à la police de criminaliser des personnes qui manifestent n'était "pas acceptable et n'était sans doute pas légal", dans une lettre coordonnée par Liberty et Big Brother Watch.

Ils ont déclaré que le droit de manifester était inscrit dans la législation sur les droits de l'homme, dans un contexte d'examen croissant des tactiques de la police après que des agents aient dispersé par la force des manifestants lors d'une veillée pour Sarah Everard la semaine dernière.

La dérogation spécifique à la réglementation sur le coronavirus en Angleterre autorisant le droit de manifester a été supprimée en novembre, mais certains experts juridiques ont déclaré que cela restait une "excuse raisonnable" pour quitter son domicile. Il est largement admis que la transmission du coronavirus est beaucoup moins probable à l'extérieur.

Lors de la manifestation de samedi, la police a semblé appréhender un nombre relativement faible de personnes tout au long de l'après-midi, alors qu'un hélicoptère planait au-dessus. Mais vers 16 heures, les policiers ont commencé à intervenir pour séparer les foules et ont continué à exhorter les gens à se disperser, en arrêtant certains. La police métropolitaine a déclaré qu'il y avait 13 arrestations confirmées à ce moment-là. À 17 heures, les scènes de retour à Speaker's Corner étaient de plus en plus houleuses.

D'autres manifestations devaient avoir lieu ailleurs au Royaume-Uni.





La BBC note que "Scotland Yard a déclaré que le nombre de personnes participant aux manifestations de samedi a dépassé les attentes".

Pendant ce temps, en Suisse, des milliers de personnes (ou, comme le dit le Guardian, "plusieurs" !) ont formé une "manifestation silencieuse" contre le confinement dans la petite ville de Liestal, au nord du pays.

L'article du Guardian vaut la peine d'être lu dans son intégralité.