Des milliers de personnes protestent contre les restrictions sanitaires de la Covid en Suisse (AFP)

Des milliers de personnes protestent contre les restrictions de la Covid en Suisse Article originel : Thousands protest Covid curbs in Switzerland AFP

Des milliers de manifestants sont descendus samedi dans la petite ville de Liestal, dans le nord de la Suisse, pour demander la fin des mesures anti-Covid qui ont entraîné la fermeture de restaurants et d'autres lieux pendant des mois.

Plus de 5 000 personnes, dont beaucoup ne respectaient pas les exigences en matière de masque facial et de distance physique, se sont rassemblées dans la petite ville du canton de Bâle pour ce qu'elles ont appelé une "protestation silencieuse".

Un certain nombre de manifestants portaient des combinaisons de protection blanches et des masques blancs et marchaient à l'unisson au son d'une musique funèbre.

Certains portaient autour du cou des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Les esclaves modernes portent des masques", tandis qu'un homme avait griffonné sur son masque en plastique "Masque obligatoire, ferme ta gueule".

D'autres tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Assez !", "Les vaccins tuent" et "Laissez l'amour vous guider, pas la peur".

Les manifestants accusent le gouvernement suisse d'utiliser des pouvoirs dictatoriaux pour imposer des restrictions visant à freiner la transmission du virus de la Covid-19.

La manifestation, qui avait l'autorisation de la police, est la dernière d'une série de protestations publiques à travers le pays ces derniers mois, dont une au début du mois dans la petite ville pittoresque de Coire qui a attiré plus de 4 000 personnes.

La police a déclaré à l'AFP qu'elle estimait à environ 5 000 le nombre de participants à la marche de samedi à Liestal, dont la population est de 14 500 habitants, tandis que les journalistes ont déclaré que le nombre semblait être un peu plus élevé que cela.

Les organisateurs de la manifestation n'ont pas répondu immédiatement aux questions concernant leurs estimations, mais ils avaient exprimé l'espoir à l'avance que plus de 10 000 personnes se joindraient à la marche.

- Otages

Les organisateurs se sont plaints dans une déclaration avant la marche que le gouvernement suisse avait pris le pays "en otage" il y a plus d'un an...

