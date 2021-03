Désespérée de relancer le tourisme, l'UE propose un certificat numérique COVID-19 (Stratfor)

Désespérée de relancer le tourisme, l'UE propose un certificat numérique COVID-19 Article originel : Desperate to Revive Tourism, the EU Proposes a Digital COVID-19 Certificate Strafor, 18.03.21

Le certificat vert numérique proposé par la Commission européenne aura un impact modeste sur les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie de l'Union européenne à court terme. Mais les questions persistantes sur le fonctionnement de l'immunité COVID-19 et les problèmes de confidentialité des données pourraient compliquer le processus de mise en œuvre. La Commission européenne a dévoilé le 17 mars un projet de création d'un certificat vert numérique contenant des informations vérifiées sur le statut COVID-19 des personnes. S'il est approuvé, le certificat sera la preuve qu'une personne a été vaccinée contre la COVID-19, a reçu un résultat négatif au test ou s'est rétablie du virus. Le certificat sera disponible en format numérique ou papier et comprendra un code QR pour garantir son authenticité...

