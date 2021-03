Deux tiers des cas de Covid chez les écoliers sont de faux positifs, disent les experts (Lockdown Sceptics)

Deux tiers des cas de Covid chez les écoliers sont de faux positifs, disent les experts Article originel : Two Thirds of Covid Cases in Schoolchildren Are False Positives Say Experts Par Will Jones Lockdown Sceptics, 12.03.21

Les tests de dépistage de masse effectués dans les écoles au retour des enfants cette semaine donnent des centaines de résultats positifs - mais la prévalence virale est désormais si faible que la grande majorité d'entre eux sont erronés et conduisent les enfants et leurs contacts à s'isoler inutilement. Sarah Knapton donne cette information dans le Telegraph.

Les biostatisticiens s'inquiètent du fait que les infections dans la communauté sont désormais si faibles que les faux positifs et négatifs sont beaucoup plus nombreux que les vrais cas, ce qui conduit à passer à côté de vrais cas et à demander inutilement aux familles de s'isoler.

Les élèves sont actuellement soumis deux fois par semaine à des tests de dépistage du coronavirus à l'aide d'appareils à flux latéral, mais les données réelles ont montré qu'ils ne détectent pas les cas positifs dans environ 50 % des cas.

De même, bien qu'ils détectent 99,9 % des cas négatifs, ce qui signifie que moins de 0,1 % sont des faux positifs, le taux de prévalence est désormais suffisamment faible pour que les faux positifs contribuent de manière significative au chiffre global.

Auparavant, les tests positifs étaient confirmés par un test de laboratoire plus précis, la réaction en chaîne par polymérase (PCR), mais le gouvernement a admis cette semaine qu'il avait discrètement abandonné ce processus à la fin du mois de janvier.

Cela signifie que des milliers d'élèves et leurs familles doivent s'isoler inutilement, et manquent davantage l'école après des mois d'absence.

Les derniers chiffres de Test and Trace dans les écoles secondaires ont trouvé 328 positifs sur 663 332 tests effectués entre le 25 février et le 5 mars. Cela représente 1 élève sur 2 000, ce qui est bien inférieur au 1 sur 270 que l'enquête de l'ONS a suggéré comme étant la prévalence communautaire actuelle. Certains s'inquiètent du fait que cela signifie qu'un grand nombre de cas ne sont pas détectés, bien que l'enquête de l'ONS basée sur la PCR détecte un grand nombre de rhumes positifs non infectieux, ce que ne font pas les tests de flux latéral (LFT) moins sensibles. Il n'y a aucune raison de considérer l'absence de cas positifs comme un problème, en particulier compte tenu du coût personnel et économique de l'isolement des cas positifs.

Dans les écoles primaires, 613 positifs ont été trouvés sur 721 546 tests, soit environ 85 sur 100 000. Cela donne un taux de prévalence scolaire global d'environ 0,067%.

À ce taux de prévalence (s'il s'agissait de la prévalence réelle), sur un million de tests, 670 devraient donner des résultats positifs. Toutefois, avec un taux de faux positifs de 0,1 % (une estimation généreuse pour les TFT, dont un rapport a révélé un taux de faux positifs de 0,32 %), il y aurait également 1 000 faux positifs. Cela signifie que 1 000 des 1 670 positifs, soit environ 60 %, seraient faux. Bien sûr, les 670 positifs par million des deux dernières semaines de tests incluent les faux positifs, de sorte que la proportion réelle de faux positifs sera plus élevée.

Le professeur Jon Deeks, biostatisticien de l'université de Birmingham, a déclaré au Telegraph :

Nous nous attendons à ce qu'il y ait beaucoup plus de faux positifs que de vrais positifs parmi les personnes testées positives dans les écoles. Il existe de nombreuses incertitudes, mais au vu des données du DHSC, il semble probable que plus de 70 % des résultats positifs soient des faux positifs, voire beaucoup plus. L'ajout d'une PCR de confirmation n'entraînerait qu'un faible coût et réduirait très probablement les faux positifs à 1 sur 1 000 000. Le refus de confirmer les résultats du flux latéral par PCR est au mieux une source de perplexité, rendra le test moins attrayant et créera des dommages en isolant à tort des individus, des familles et d'autres contacts proches.

Il est toutefois peu probable que le test PCR de confirmation pour les résultats positifs au test LFT soit utile pour éliminer les faux positifs, étant donné que les tests PCR sont beaucoup plus sensibles que les tests LFT (ils détectent beaucoup plus de faux positifs) et qu'il est donc peu probable qu'ils donnent un résultat négatif lorsqu'un test LFT s'est avéré positif, du moins lorsque l'erreur provient du fait que l'on est un porteur non infectieux.

Il faut également se demander combien de tests ont été effectués de manière incorrecte, peut-être, s'ils ont été auto-administrés, volontairement afin d'éviter d'avoir à les isoler.

Les tests de masse dans les écoles ont toujours été une mauvaise idée - cruels, intrusifs, inutiles. La forte proportion de faux positifs, avec leur obligation inutile et perturbatrice de s'isoler, ne fait que souligner ce fait.