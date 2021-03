Dictature en marche : Les rassemblements de plus de six personnes en extérieur vont désormais être verbalisés

Les rassemblements de plus de six personnes en extérieur vont désormais être verbalisés Le Figaro, 24.03.21

Dans une note envoyée aux préfets, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a insisté sur un renforcement des contrôles et des verbalisations des rassemblements de plus de six personnes en extérieur, dans toute la France.

L'interdiction n'est pas nouvelle mais son application sera désormais beaucoup plus stricte. Déjà en vigueur depuis le décret du 29 octobre 2020, l'interdiction des rassemblements de plus de six personnes à l'extérieur sera désormais verbalisée. Selon RTL, Gérald Darmanin a envoyé une note mardi 23 mars aux préfets afin de leur demander une stricte application des mesures de restrictions sur tout le territoire. «Les rassemblements de plus de six personnes doivent être verbalisés», écrit ainsi le ministre de l'Intérieur...

Lire la suite