Expansion et réémergence de l'Etat Islamique sous Biden (Vanessa Beeley)

...Expansion et réémergence de l'EI sous Biden

Le 2 mars 2021, des sources locales ont rapporté que 25 terroristes de l'EI étaient entrés en Syrie depuis l'Irak le 28 février, peu après l'attaque de Biden sur Al Bukamal. Les combattants de l'EI se sont dirigés vers la ville d'Al Sahl, dans la campagne méridionale de Hasakah, "sous la protection de l'armée étatsunienne". Les combattants ont ensuite été transférés par des véhicules blindés étatsuniens vers la base étatsunienne d'Al Bulgar, à l'est de la ville d'Al Shaddadi, dans la campagne de Hasaka. De là, deux hélicoptères étatsuniens ont transporté la milice de l'EI vers la base étatsunienne d'Al Shaddadi, puis vers la campagne de Deir Ezzor.

Cette infiltration par la coalition étatsunienne de terroristes de l'EI en Irak depuis les camps de détention du nord-est de la Syrie et leur retour en Syrie n'est pas nouvelle et dure depuis un certain temps, évoquée dans cet article daté de novembre 2019. L'objectif semble être de créer un "super EI" qui puisse être injecté dans des zones stratégiques du territoire syrien, en l'occurrence le désert de Badia entre Deir Ezzor et Homs (une autre région riche en pétrole) pour mener des attaques "en essaim" et isolées sur les positions et installations de l'armée arabe syrienne. L'objectif est de maintenir l'instabilité et l'insécurité militaires et de mettre en péril le maigre approvisionnement en pétrole dont bénéficie le peuple syrien, afin de le maintenir dans un état de misère et de privation à tous les niveaux.

La coïncidence de l'augmentation des attaques de l'EI dans la région et leur réémergence en tant que menace régionale juste avant et après l'investiture de Biden donne une idée du plan de jeu néoconservateur de Washington. Relancer l'activité de l'EI afin de justifier une présence militaire accrue de la coalition étatsunienne.

Pour ne pas être en reste, le Royaume-Uni, un partenaire puissant des États-Unis contre la Syrie, finance apparemment l'expansion des camps de détention de l'EI à Hasakah, doublant leur taille pour accueillir environ 10 000 combattants de l'EI de toutes nationalités, y compris britanniques et européens. Ces camps représentent une menace considérable pour la sécurité du nord-est de la Syrie et de l'Irak et sont sous le contrôle de la coalition étatsunienne et des contras des FDS, qui n'hésitent pas à exploiter les camps de l'EI pour leurs propres intérêts. Des évasions stratégiques de prisons ne sont pas à exclure, à l'image de “Operation breaking the walls” ("briser les murs"). Ce camp donnera à la coalition étatsunienne un sérieux levier et un moyen de faire chanter les Russes et Damas et de maintenir la pression sur l'Irak et l'Iran. Pendant ce temps, les combattants étrangers et régionaux de l'EI peuvent être regroupés, entraînés et équipés, efficacement en secret....

