Faites place à Kamala Harris, la présidente de rêve de l'État profond (SCF)

Faites place à Kamala Harris, la présidente de rêve de l'État profond Article originel : Make Way for Kamala Harris, the Deep State’s Dream President Par Robert Bridge Strategic Culture Foundation

Avec Biden à peine conscient de son environnement, c'est un simple jeu d'enfant que d'imposer Harris dans le rôle de leader.

Dans ce qui pourrait devenir le retour politique le plus inattendu et, peut-être, le plus indésirable de l'histoire politique américaine, la vice-présidente américaine Kamala Harris, qui n'a jamais inspiré beaucoup de confiance sur la piste de la campagne présidentielle de 2020, pourrait bientôt se retrouver, par défaut, la prochaine présidente des États-Unis. Le monde devrait-il commencer à prier pour que Joe Biden reste en bonne santé ?

Alors que le président étatsunien Joe Biden entame la neuvième semaine de sa "présidence fantôme" sans la moindre conférence de presse à son actif, tout en proférant des absurdités absolues lorsqu'il est forcé de s'exprimer, la possibilité que la vice-présidente Kamala Harris prenne les rênes du pouvoir - exactement comme beaucoup l'avaient prédit - semble plus probable chaque jour qui passe.

Selon un sondage Rasmussen, 47 % des électeurs étatsuniens pensent que "d'autres" prennent des décisions pour Biden en coulisses. Se pourrait-il que la vice-présidente Harris soit le cerveau du duo et prenne les décisions difficiles ? Cela semble hautement improbable. Comme on a pu le constater lors de la campagne électorale qui n'a pas réussi à exciter l'imagination des Etatsuniens, Kamala Harris manque manifestement de charisme, de qualités de leadership et de l'expérience diplomatique nécessaire pour diriger la Maison-Blanche en cette période de crise, quelques semaines seulement après le début du régime bananier de Biden. Néanmoins, Kamala Harris est exactement le genre de "leader" que les puissances derrière le trône recherchent désespérément après quatre années de présidence très pratique de Donald Trump, qui a coupé les ailes des faucons, fermé la frontière étatsunienne aux clandestins et réinvesti dans l'industrie manufacturière étatusnienne - les développements pro-étatsuniens que les mondialistes craignent le plus...

