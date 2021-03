Guerre de Syrie: dix ans de tromperie (SPR)

Il y a dix ans, en mars 2011, la campagne de changement de régime des États-Unis contre la Syrie a commencé. Comme en Ukraine et en Libye, elle a commencé comme une opération classique de tireurs d'élite sur les toits (tirant des deux côtés pour intensifier les manifestations), mais s'est transformée en l'une des plus grandes campagnes de guerre "secrète" de la CIA de tous les temps, employant des dizaines de milices islamistes et de groupes terroristes approvisionné principalement via la Turquie, la Jordanie et Israël.

Pour obtenir un aperçu complet et sans fioritures des multiples étapes et couches de la guerre en Syrie, lisez The Syria Deception (disponible en quatre langues). Pour en savoir plus sur les tromperies de guerre américaines à grande échelle, lisez Rwanda: que s'est-il réellement passé en 1994? et Propagande dans la guerre contre la Yougoslavie . Pour avoir un aperçu général de la politique étrangère américaine depuis la guerre contre l'Espagne en 1898, lisez La logique de la politique étrangère américaine .

Grâce à la technologie des télécommunications mobiles, la guerre en Syrie a été la première guerre couverte en temps réel par des médias indépendants et des journalistes indépendants sur le terrain, qui, dans de nombreux cas, pouvaient exposer la propagande de guerre occidentale en quelques jours et influencer ainsi dans une certaine mesure la perception des événements par le public. . Pour obtenir un aperçu des médias indépendants de haute qualité, consultez la version mise à jour de The US / UK Media Navigator .

En revanche, les trois agences de presse internationales - Associated Press (États-Unis), Reuters (Royaume-Uni) et AFP (France) - ont joué un rôle clé dans la diffusion mondiale de la propagande de guerre occidentale. Pour en savoir plus sur le rôle de ces trois agences de presse, voir Le multiplicateur de propagande (neuf langues). Il y a à peine un mois, des documents piratés ont confirmé que Reuters, ainsi que la BBC et «Bellingcat», sont des acteurs clés d'une opération d'influence et de propagande géopolitique secrète financée par le gouvernement britannique.

L'un des aspects les plus notables de la guerre psychologique en Syrie a été les multiples «attaques aux armes chimiques» organisées ou gérées par des milices islamistes soutenues par l'OTAN, comme dans la Ghouta en août 2013, à Khan Shaykhun en avril 2017 et à Douma en Avril 2018, dans le but de déclencher - ou plutôt de légitimer - une intervention militaire directe des États-Unis et de l'OTAN, sur le modèle des «massacres du marché» organisés par étapes dans la guerre de Bosnie. Un élément clé de ces opérations a été la cooptation de l'OIAC, le chien de garde des armes chimiques, qui a produit de nombreux rapports trompeurs ou frauduleux .

Dans un cas particulièrement embarrassant , l'équipage de BBC Panorama, fondé par un ancien espion britannique , avec un sous-traitant militaire britannique spécialisé dans les simulations de victimes et la formation médicale, et une milice islamiste locale, ont organisé les conséquences d'une attaque imaginaire à l'arme chimique une école près d'Alep, dans une tentative infructueuse de faire pression sur le parlement britannique pour qu'il autorise une action militaire directe contre la Syrie.

Cette semaine encore, les enquêteurs indépendants Adam Larson et Michael Kobs ont finalement réussi à élucider la plus grande arme chimique psyop de la guerre de Syrie, l'attaque au sarin dans la Ghouta, près de Damas, en août 2013. À l'époque, sur la base d'une analyse balistique et médico-légale frauduleuse «Human Rights Watch», une organisation de façade américaine dirigée par le CFR et impliquée dans de multiples opérations de changement de régime, a tenté de blâmer l'attaque sur le gouvernement syrien.

Mais Larson et Kobs pourraient maintenant montrer , sur la base de preuves balistiques, vidéo et satellitaires, qu'au milieu de la nuit, une milice islamiste locale soutenue par l'OTAN a transporté les roquettes sarin vers un endroit très proche de la ligne de front de l'époque et les a tirées sur leur propre territoire, pour le faire ressembler à une attaque de l'armée syrienne et déclencher des frappes aériennes à grande échelle des États-Unis et de l'OTAN, qui, cependant, ont finalement été évitées par une intervention diplomatique russe.

Comme cela a été révélé précédemment, l'intervention russe en Ukraine en 2014 et en Syrie en 2015, et enfin l'élection de Trump en 2016, a conduit à l' opération psychologique pluriannuelle «Russiagate» , menée par l'OTAN, le FBI et les services de renseignement européens, pour contrer Influence russe.