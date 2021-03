Il y a plus de "suicides Covid" que de décès de la Covid chez les enfants (American Institute of Economic Research)

Avant la Covid, un jeune Etatsunien mourait par suicide toutes les six heures. Le suicide est une menace majeure pour la santé publique et l'une des principales causes de décès chez les moins de 25 ans - une menace bien plus importante que la Covid. Et c'est un problème que nous n'avons fait qu'aggraver en privant, sous l'impulsion des politiciens et de "la science", les plus jeunes membres de la société - qui constituent un tiers de la population étatsunienne - de développement éducatif, émotionnel et social sans leur permission ou leur consentement pendant plus d'un an.

Et pourquoi ? Pour quelle raison ?

Nous avions peur. Nous avions peur pour nos vies et celles des gens que nous aimons. Et, comme l'Allemand moyen dans la rue dans les années 30 et 40, nous avons cru que faire ce qu'on nous disait et soutenir la cause nationale nous sauverait, nous et nos familles.

La réalité est que nous avons sacrifié les autres sans arrière-pensée. Nous avons sacrifié la vie de nos jeunes et leurs futurs moyens de subsistance dans une tentative désespérée de sauver une mince minorité de la population âgée qui a dépassé l'espérance de vie moyenne étatsunienne de 78,8 ans et ceux qui étaient déjà en voie de disparition...