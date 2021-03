Ivermectine et fraude scientifique : vers un #UnitaidGate ? (France Soir)

En bref :

- l'ivermectine fonctionne contre la Covid-19

- tout est fait pour retarder l'approbation de ce traitement

- dans ce nouvel épisode, Andrew Hill a donné des conclusions qui ne sont pas cohérentes avec ses données

- cela résulte selon Tess Lawrie de pressions : pour elle, ce procédé s'apparente à de la fraude scientifique



Suite à nos divers articles et recherches sur l’ivermectine ainsi que les debriefing avec le Dr Hill, Pr Kory, Pr Marik et la Dr Tess Lawrie, nous avons continué à enquêter au sujet de l'ivermectine. Rappelons que Me Teissedre a déposé une requête pour obtenir une RTU (recommandation temporaire d’utilisation) pour l’ivermectine. Ce dernier a dû s'y reprendre à deux fois pour obtenir une réponse de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament), qui s’est engagée à donner une réponse avant fin mars.

Dans les derniers jours, avec le groupe de travail de BonSens, nous avons identifié un certain nombre d’incohérences sur l’article researchsquare publié par le Dr Hill.