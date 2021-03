L'Afrique du Sud a-t-elle atteint l'immunité collective ? (Lockdown Sceptics)

L'Afrique du Sud a-t-elle atteint l'immunité collective ?

Article originel : Has South Africa Reached Herd Immunity?

Par Will Jones

Lockdown Sceptics, 11.03.21

Le mois dernier, une étude en préimpression a été publiée, montrant que les anticorps COVID-19 en Afrique du Sud avaient atteint des niveaux remarquablement élevés. Cette publication a été ignorée par la plupart des médias, mais compte tenu de l'inquiétude suscitée par le fait que le variant sud-africain est "plus transmissible" et "échappe à l'immunité vaccinale", elle n'aurait pas dû l'être, car elle donne une indication de ce que nous pouvons attendre de ce variant. En extrapolant à partir des tests d'anticorps effectués sur les donneurs de sang, les chercheurs ont trouvé des niveaux d'anticorps de 63 % dans la province du Cap-Oriental (EC), de 46 % dans l'État libre (FS), de 52 % dans le KwaZulu Natal (ZN) et de 32 % dans le Cap-Nord (NC). Ces chiffres étaient entre 15 et 22 fois plus élevés que le pourcentage de la population qui avait été testé positif pour le virus jusqu'à présent... Lire la suite

Des différences majeures ont été constatées entre les groupes ethniques. La séroprévalence chez les donneurs noirs était systématiquement plusieurs fois plus élevée que chez les donneurs blancs, ce que les auteurs attribuent principalement à la difficulté d'établir une distance sociale au sein des communautés noires à faible revenu. Les Noirs étant majoritaires dans le pays, cela signifie que la séroprévalence parmi les Noirs de chaque province était légèrement supérieure à la séroprévalence globale (voir graphique ci-dessus). La séroprévalence chez les Blancs se situait entre 10 et 18 % - des chiffres notamment similaires à ceux observés dans les pays européens avant la vaccination. Les auteurs attribuent ce résultat à l'efficacité de la distanciation sociale et des mesures de confinement, que les Blancs en général sont, selon eux, dans une meilleure position socio-économique pour respecter ces mesures. Quoi qu'il en soit, il est remarquable que, malgré l'absence de vaccinations, le variant le "plus transmissible" et, comme le reconnaissent les chercheurs, le peu d'efficacité de la distanciation sociale, les cas et les décès ont atteint un pic et ont fortement diminué à partir de la mi-janvier. Au 9 mars, le nombre de décès dus à la Covid en Afrique du Sud s'élève à 858 par million, soit moins de la moitié des 1 842 par million enregistrés au Royaume-Uni. Il est possible que ce chiffre soit inférieur au nombre réel de décès, mais rien ne prouve que beaucoup d'autres décès dans le pays n'ont pas été signalés.

Quelle est la cause de ce déclin ? Avec une prévalence d'anticorps atteignant 63 % dans certaines régions (sans parler d'autres formes de résistance immunitaire, comme les cellules T), l'immunité collective doit être le principal suspect. Un autre facteur peut être le fait que janvier est le milieu de l'été dans l'hémisphère sud (bien que, curieusement, cela n'ait pas empêché le pic en premier lieu). Il convient toutefois de noter qu'il n'y a rien d'inhabituel à ce qu'une épidémie de COVID-19 connaisse un déclin spontané, même avec une prévalence d'anticorps beaucoup plus faible qu'en Afrique du Sud. Dans des endroits où il y a peu de restrictions, comme la Suède, la Floride et le Dakota du Sud, les pics ont également diminué presque aussi vite qu'ils ont augmenté, et ce à des niveaux d'anticorps beaucoup plus faibles - et en plein hiver, en plus. Le déclin spontané est en fait la norme pour une épidémie de COVID-19, et non l'exception, comme nous l'avons vu lorsque les nouvelles infections quotidiennes en Angleterre ont atteint un pic avant le confinement national à ces trois occasions. Heureusement, la variante sud-africaine ne semble pas modifier ce comportement de base du virus. Aujourd'hui, 11 mars, nous marquons l'anniversaire de la déclaration de pandémie par l'OMS et le début de la chute vertigineuse vers l'éternel confinement dans lequel nous nous trouvons maintenant. Le moment est donc bien choisi pour se demander si tout cela en valait la peine et ce que cela a donné. Si l'on en croit l'Afrique du Sud, la réponse tragique est : rien du tout.