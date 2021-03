L'année dernière, la Suède a enregistré une surmortalité inférieure à celle de la plupart des pays européens (Lockdown Sceptics )

L'année dernière, la Suède a enregistré une surmortalité inférieure à celle de la plupart des pays européens. Article origin.el : Sweden Had Lower Excess Mortality Last Year Than Most of Europe Par Toby Young Lockdown Sceptics 24.03.21

Selon les nouvelles données sur la surmortalité compilées par Eurostat et Reuters, la Suède est sortie de 2020 avec une augmentation de son taux de mortalité global inférieure à celle de la plupart des pays européens, et ce malgré l'abandon de la politique de confinement. Reuters nous en dit plus.

Les données préliminaires de l'agence européenne de statistiques Eurostat, compilées par Reuters, montrent que la Suède a enregistré 7,7 % de décès supplémentaires en 2020 par rapport à sa moyenne des quatre années précédentes. Les pays qui ont opté pour plusieurs périodes de confinement strict, comme l'Espagne et la Belgique, ont connu une surmortalité de 18,1 % et 16,2 % respectivement.

Vingt-et-un des trente pays pour lesquels des statistiques sont disponibles présentaient une surmortalité supérieure à celle de la Suède. Toutefois, la Suède a fait bien pire que ses voisins nordiques, le Danemark n'ayant enregistré qu'une surmortalité de 1,5 % et la Finlande de 1,0 %. La Norvège n'a pas connu de surmortalité du tout en 2020.

La surmortalité de la Suède se situe également dans le bas du spectre dans une analyse distincte d'Eurostat et d'autres données publiées par l'Office for National Statistics du Royaume-Uni la semaine dernière.

Cette analyse, qui comprenait un ajustement pour tenir compte des différences dans les structures d'âge et les schémas de mortalité saisonnière des pays analysés, plaçait la Suède au 18e rang d'un classement de 26 pays. La Pologne, l'Espagne et la Belgique figuraient en tête.

Les adeptes du confinement soulignent souvent que la surmortalité est plus faible dans les autres pays nordiques, ce qui implique que si la Suède avait été confinée, elle aurait eu une surmortalité encore plus faible. Deux choses peuvent être dites à ce sujet. La première est le point soulevé par le Dr Paul Yowell, à savoir que si l'on inclut les États baltes parmi les voisins de la Suède - et il n'y a aucune raison non arbitraire de ne pas le faire - la surmortalité de la Suède commence à paraître moins atypique pour la région. Le second est l'argument avancé par le Dr Oliver Robinson, à savoir que la Finlande elle-même ne s'est pas confinée, et que le fait de souligner la surmortalité plus faible en Finlande qu'en Suède n'est pas un argument en faveur du confinement.

L'article de Reuters mérite d'être lu dans son intégralité.

