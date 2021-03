L'ANSM finit par signaler dans son point de situation le cas d'un décès post-vaccinal. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait avec les 292 autres décès jusqu'à maintenant ?

Exceptionnellement, l'ANSM a décidé de mentionner le décès d'un jeune de 24 ans après vaccination anti-Covid dans sa mise à jour du point de situation du 19.03.21 tout en affichant sa prudence quant au lien de causalité. C'est la première fois, depuis le 22.01.21, que l'ANSM mentionne dans son récapitulatif un décès. Il s'agit là d'un jeune de 24 ans décédé d'une "hémorragie interne causée par une thrombose" (selon le rapport d'autopsie) dans les suites de la vaccination anti-Covid avec le vaccin AstraZeneca :

Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la COVID-19

ANSM 19.03.21, MAJ le 24.03.21

Actualisation du 22 mars 2021 Vaccins contre la Covid-19 : surveillance renforcée des événements thromboemboliques

Dans le cadre de notre surveillance renforcée des troubles thromboemboliques, nous avons été informés d’un cas de décès d’une personne de 24 ans plusieurs jours après une vaccination avec le vaccin AstraZeneca. A ce stade, aucun élément ne permet de conclure en faveur du rôle du vaccin. Ce cas de décès fait l'objet d’une investigation clinique approfondie par les Centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV).

Dans le cadre de la surveillance renforcée des vaccins utilisés contre la Covid-19, une enquête de pharmacovigilance est mise en place pour surveiller en temps réel le profil de sécurité des vaccins disponibles en France à partir des déclarations réalisées par les professionnels de santé, les personnes vaccinées ou leur entourage. Les résultats de cette évaluation et de ce suivi ont été présentés et discutés collégialement lors du comité de suivi hebdomadaire de l’ANSM avec le réseau français des CRPV du 18 mars 2021, afin d’identifier des signaux potentiels et d’envisager les mesures à prendre.



On ne comprend pas bien pourquoi l'ANSM a occulté de son point de situation les 292 autres décès (en date du 19.03.21). La logique semble cette fois-ci différente. Est-ce parce que de nombreux rapports attestent d'un risque de thrombose avec les vaccins anti-Covid notamment l'AstraZeneca ? On attend les nouveaux points de situation pour se prononcer. Celui du 24.03.21, outre la mise à jour du 22.03.21, n'a pas encore été publié. Il ne fait que reprendre celui du 5 au 11.03.21 déjà publié le 19.03.21. Le dilemne pourrait être cornélien. Pourquoi avoir occulté les 292 décès antérieurs au prétexte qu'il n'étaient probablement pas liés au vaccin alors que celui de l'étudiant de médecine de Nantes, au demeurant très médiatisé, a eu un traitement différent ? Sans doute son âge jeune a intrigué l'ANSM ? Selon la logique usuelle, l'ANSM déclare que rien ne prouve jusqu'à maintenant qu'il s'agisse d'un effet secondaire du vaccin. Une autopsie a été pratiquée révélant une "hémorragie interne suite à une thrombose". Y-a-t-il eu des autopsies pour les 292 autres décès signalés après les vaccinations anti-Covid (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) réalisées en France ?

A suivre...





Correctif, le rapport de l'ANSM du 26.03.21 est téléchargeable ici !

Rapport complet de pharmacovigilance - Pfizer – BioNTech Comirnaty - Période du 12/03/2021 au 18/03/2021 (26/03/2021)