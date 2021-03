L'échec de la classe politique (Lockdown Sceptics)

L'échec de la classe politique Article originel : The Failure of the Political Class https://lockdownsceptics.org/the-failure-of-the-political-class/ Par James Moreton Wakeley Lockdown Sceptcis

Nous publions aujourd'hui un fantastique essai original de James Moreton Wakeley, un ancien chercheur parlementaire titulaire d'un doctorat en histoire d'Oxford. Pour lui, la réponse du gouvernement à la crise du coronavirus est une mise en accusation de l'ensemble de la classe politique et, en particulier, de la priorité qu'elle accorde à la rhétorique, aux grands récits et à la gestion des médias plutôt qu'à l'élaboration de solutions fondées sur des preuves pour résoudre des problèmes pratiques. En voici un extrait :

L'uniformité de la nouvelle classe dirigeante, et les jeux qu'il faut jouer pour y entrer, expliquent le consensus sur le confinement. La classe politique est naturellement attirée par le pouvoir, ce qui signifie que ses membres sont souvent désireux de signaler leur adhésion aux projets de l'élite. Cela fausse la ligne de démarcation entre ceux qui sont responsables de la politique et ceux qui devraient la critiquer. Elle est évidente dans la tendance des journalistes grand public à discuter de la pandémie dans le cadre fixé par le confinement plutôt que de sortir des sentiers battus, ou dans leur incapacité totale à poser des questions approfondies aux ministres et aux scientifiques d'État. Ils peuvent également se dire qu'ils sont "responsables" en refusant de remettre en question une politique gouvernementale destinée, bien sûr, à "sauver des vies", mais cela signifie qu'ils participent à la gestion de la société par l'État plutôt que de demander des comptes au pouvoir. De nombreux journalistes éviteront également de critiquer le confinement parce que beaucoup de ceux qui le font sont des indésirables de la classe politique, notamment Donald Trump, avec lesquels ils ne veulent pas paraître associés. Il apparaît souvent comme un article de foi de la classe politique que les personnes souvent déraisonnables ne peuvent pas, en fait, dire des choses raisonnables.

Il n'est d'ailleurs pas inutile de noter que le confinement est également plus agréable pour la classe politique que pour la plupart des gens dans le pays. Ils ont des emplois sûrs, bien rémunérés, souvent intéressants et généralement dans le secteur public, qui ne nécessitent généralement qu'un ordinateur et une connexion Internet. Ils sont également moins susceptibles de connaître personnellement le type de personnes travaillant dans des services du secteur privé ou des emplois physiques qui ont le plus souffert du confinement de la société. De même, l'enseignement à domicile est moins problématique pour ceux qui ont les moyens financiers ou le niveau d'éducation nécessaires pour donner des cours particuliers efficaces. Le confinement peut signifier des petits-déjeuners tardifs et des promenades à vélo.....



