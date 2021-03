L'OMS confirme que le test PCR pour détecter la Covid-19 est défectueux : Les estimations de "cas positifs" n'ont aucun sens. Le confinement n'a aucune base scientifique (LewRockwell.com)

L'OMS confirme que le test PCR pour détecter la Covid-19 est défectueux : Les estimations de "cas positifs" n'ont aucun sens.

Article originel : The WHO Confirms that the Covid-19 PCR Test is Flawed: Estimates of “Positive Cases” Are Meaningless

Par Michel Chossudowsky

LewRockwel.com, 29.03.21