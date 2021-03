L'OMS s'apprête à rejeter le lien entre le laboratoire de Wuhan et l'épidémie de Covid et à indiquer que l'origine provient plutôt d'un marché d'animaux, alimentant ainsi les allégations de "blanchiment" en raison des liens étroits entre l'organisation et la Chine.

Daily Mail, 13.03.21