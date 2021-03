L'ONS admet avoir ignoré les instructions du fabricant lors des tests PCR (Lockdown Sceptics)

L'ONS admet avoir ignoré les instructions du fabricant lors des tests PCR. Article originel : ONS Admits Ignoring Manufacturer Instructions in PCR Testing Par Will Jones Lockdown Sceptics, 19.03.21

L'Office for National Statistics (ONS) a admis que, dans son enquête sur les infections Covid, les tests PCR ont été déclaré positifs lorsqu'un seul gène du coronavirus était détecté, alors que cela est contraire aux instructions du fabricant selon lesquelles deux gènes cibles ou plus doivent être trouvés avant qu'un résultat positif puisse être déclaré.

Selon une réponse rapide publiée dans le BMJ cette semaine par le Dr Martin Neil, professeur de statistiques à l'université de Londres, le fait de ne cibler qu'un seul gène de cette manière augmente massivement le risque de faux positif en raison de la possibilité d'une réactivité croisée avec d'autres coronavirus ainsi qu'avec des bactéries prévalentes ou d'autres contaminations.



En examinant en détail les méthodes suivies par les laboratoires phares qui traitent les tests pour l'ONS, le professeur Neil écrit :

Le kit utilisé par les laboratoires phares de Glasgow et Milton Keynes est le ThermoFisher TaqPath RT-PCR qui teste la présence de trois gènes cibles du SRAS-COV-2. Bien que Corman et al soient à l'origine de l'utilisation du test PCR pour les gènes du SRAS-CoV-2, il n'existe pas de norme internationale reconnue pour le test du SRAS-COV-2. Au lieu de cela, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) laisse au fabricant le soin de déterminer les gènes à utiliser et demande aux utilisateurs finaux de se conformer au mode d'emploi du fabricant.

L'évaluation d'urgence de l'OMS pour le kit ThermoFisher TaqPath comprend le mode d'emploi et contient un algorithme d'interprétation décrivant une exigence sans équivoque selon laquelle deux gènes cibles ou plus doivent être détectés avant qu'un résultat positif puisse être déclaré. La dernière révision du manuel d'instructions de ThermoFisher contient le même algorithme. L'OMS a été suffisamment préoccupée par l'utilisation correcte des kits de RT-PCR pour publier, le 20 janvier 2021, un avis à l'intention des utilisateurs de PCR les implorant d'examiner attentivement les instructions d'utilisation du fabricant et de s'y conformer entièrement.

Le rapport de l'ONS du 5 décembre 2020 énumère les résultats positifs pour le SRAS-CoV-2 pour les combinaisons valides de deux et trois gènes cibles et le rapport du 21 décembre fait de même pour les échantillons traités par les laboratoires phares de Glasgow et Milton Keynes. Toutefois, il mentionne également les détections de gènes uniques comme des résultats positifs.



Le professeur Neil a constaté qu'entre un quart et deux tiers des résultats positifs étaient concernés.

Sur la période considérée, le pourcentage hebdomadaire maximum de résultats positifs sur un seul gène est de 38 % pour l'ensemble du Royaume-Uni pour la semaine du 1er février. La moyenne générale du Royaume-Uni était de 23 %. Le pourcentage maximum rapporté est de 65%, dans l'Est de l'Angleterre, au cours de la semaine du 5 octobre. Au Pays de Galles, il était de 50%, en Irlande du Nord de 55% et en Ecosse de 56%. Les données complètes, y compris les moyennes et les maxima/minima, sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Bien que la pratique non conforme ait été clairement indiquée dans les rapports de l'ONS et confirmée par correspondance, elle a été niée par des personnalités clés lors d'articles dans la presse.

Le professeur Alan McNally, directeur du laboratoire clé en main de l'université de Birmingham, qui a participé à la création du laboratoire phare de Milton Keynes, a contredit ce qui était indiqué dans le rapport de l'ONS dans un article du journal The Guardian sur le nouveau variant. Il a indiqué que tous les laboratoires phares appliquaient une politique conforme au mode d'emploi du fabricant, à savoir qu'il fallait au moins deux gènes pour obtenir une détection positive.

Dans une correspondance avec Nicholas Lewis au sujet des tests monogéniques, en février 2021, l'ONS a confirmé qu'il considère effectivement les cibles monogéniques comme positives dans son enquête sur les infections COVID-19 et a également confirmé que les échantillons sont traités par les laboratoires phares du Royaume-Uni.



Est-ce l'une des raisons pour lesquelles l'ONS rapporte systématiquement un nombre plus élevé d'infections à Covid que l'étude ZOE Covid Symptom Study, qui suit les Covid symptomatiques ? Dans son dernier rapport publié aujourd'hui, l'ONS estime à 192 300 le nombre de personnes ayant contracté la Covid au Royaume-Uni au cours de la semaine se terminant le 13 mars, alors que ZOE estime à 109 400 le nombre de personnes ayant contracté le Covid symptomatique au milieu de cette semaine, soit près de la moitié de ce nombre.