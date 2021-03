La chute de Biden (VIdéo)

Vendredi, le président Biden a commencé à monter en trotinant les escaliers d'Air Force One avant de trébucher deux fois et de tomber. Biden se trouvait à la base militaire Andrews, en route pour Atlanta, en Géorgie, lorsque l'incident s'est produit. Entre ses déplacements et sa chute, il semble que le président ait tenté de se ressaisir, sans succès. Il a finalement réussi à se redresser et à finir de monter les escaliers. Il a fait un salut du haut des marches avant de terminer son embarquement. La Maison-Blanche déclarera plus tard que Biden "va parfaitement bien" après sa sa chute. Après les deux premiers trébuchements, Biden est resté debout, mais il est ensuite tombé en disparaissant des caméras, avec seulement sa main visible. L'autre vue est beaucoup moins sympathique et on peut voir Biden effondré sur les escaliers dans une position très inconfortable.