La CIA a fait pression sur le Yémen pour qu'il libère le chef d'Al-Qaïda de sa prison (MintPress News)

La CIA a fait pression sur le Yémen pour qu'il libère le chef d'Al-Qaïda de sa prison Article originl : CIA Pressured Yemen to Release al-Qaeda Leader From Prison Par Alexander Rubinstein* MintPress News, 23.03.21

Dans ces appels, on peut entendre l'ancien directeur de la CIA faire pression sur Saleh pour qu'il libère une personne détenue impliquée dans les attentats à la bombe contre l'USS Cole en octobre 2000, qui ont fait 17 morts et 37 blessés.

Le département de l'orientation morale, une branche des forces armées yéménites du gouvernement révolutionnaire Houthi du Yémen, a publié la semaine dernière un certain nombre de documents secrets et d'appels téléphoniques de l'ancien régime du président de longue date Ali Abdullah Saleh.

Le média houthi indique qu'al-Shami "a souligné que les Etatsuniens avaient l'habitude de former leurs individus au Yémen et de les envoyer à l'étranger pour mener des opérations pour eux, puis d'affubler le Yémen de cette accusation comme excuse pour venir sous couvert de combattre ces individus."

Le général de division Abdul Qadir al-Shami, chef adjoint du service de sécurité et de renseignement yéménite, a confirmé aux médias houthis que la personne en question était l'imam à la double nationalité étatsunienne et yéménite Anwar Al-Awlaki, un haut dirigeant d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQAP), qui a été tué au Yémen en 2011 par une frappe de drone de la CIA.

"Cet enregistrement, a-t-il dit, correspond au projet ; qu'Anwar al-Awlaki et d'autres, étaient parfois sciemment ou non utilisés comme un outil."

"Cela fait longtemps que je le dis", m'a dit al-Ahmed. "Les gens qui pensent que ces organisations ; Al-Qaïda, l'Etat islamique (EI), sont des organisations organiques, non soutenues par l'État, soit mentent, soit sont complètement stupides. Le fait que l'EI ait eu toutes ces armes étatsuniennes, elles ne sont pas tombées du ciel. Cela faisait partie d'un plan. C'est la même chose avec Al-Qaïda ; le fait que cette organisation qui a été attaquée dans le monde entier continue à survivre 20 ans après, et à se propager, ce n'est pas par accident. C'est le fait des organisations de sécurité et de renseignement de Washington, du Qatar, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, et d'Ali Abdullah Saleh."

Le Saoudien Ali al-Ahmed, de l'Institut du Golfe, grand spécialiste de la politique et du terrorisme saoudiens, m'a dit qu'il n'était pas du tout surpris par l'appel téléphonique entre George Tenet et l'ancien président du Yémen.

Selon un camarade de classe de l'université d'État du Colorado, Anwar al-Awlaki passait son temps libre, l'été, à s 'entraîner avec les moudjahidines financés et équipés par les États-Unis en Afghanistan, le précurseur d'Al-Qaïda, des Talibans et de l'EI. Les militants afghans ont reçu 20 milliards de dollars de la CIA dans le cadre de l'opération Cyclone, dont Oussama Ben Laden était le principal bienfaiteur, afin de combattre les Soviétiques qui défendaient le gouvernement socialiste de l'époque.

Anwar al-Awlaki a peut-être été la figure la plus énigmatique de la soi-disant guerre contre le terrorisme. Même après les attaques terroristes du 11 septembre 2001, al-Awlaki a pu voyager librement entre des pays occidentaux comme les États-Unis et le Royaume-Uni et le Yémen. Il a été tué dans une attaque de drone de la CIA au Yémen en 2011, un assassinat ciblé probablement illégal d'un citoyen étatsunien, avec peu ou pas de précédent.

Selon le journaliste Bob Woodward, qui a interviewé George Bush lui-même pour son livre "Plan of Attack", Tenet et son adjoint ont présenté au président des images satellite censées montrer des armes de destruction massive en Irak. Peu impressionné, Bush a demandé si "c'est le meilleur que nous ayons ?". Tenet saute alors du canapé, lève les bras et dit au président que c'est un "coup sûr !".

"Nombre des difficultés énumérées dans le rapport d'aujourd'hui - l'incapacité de partager les informations, le manque de personnes pour soutenir et diriger les opérations contre Oussama ben Laden - sont des problèmes qui ont été portés à l'attention de Tenet dès 1996 et il n'a jamais rien fait pour les résoudre", a déclaré à la BBC Michael Scheuer, ancien chef de l'unité Oussama ben Laden de la CIA.

L'un des contacts d'al-Awlaki à San Diego était Omar al-Bayoumi, qui lui a présenté al-Mihdhar et al-Hazmi. Dans le rapport de la Commission du 11 septembre, Omar al-Bayoumi a été présenté comme un "bon samaritain", selon les médias grand public, qui voulait aider ses compatriotes saoudiens al-Mihdhar et al-Hazmi, qui avaient été surveillés par trois gouvernements à la demande de la CIA avant de se présenter à San Diego.

"Malheureusement, une grande partie de la discussion sur les crimes commis par El Mujahid en Bosnie a été menée par des islamophobes ayant un agenda politique plus large, généralement anti-immigration", a-t-elle poursuivi. "Cela a empêché une confrontation honnête et complète avec les crimes du passé, y compris les crimes très réels et documentés commis par les moudjahidines."

"La guerre de Bosnie a attiré des extrémistes de tous types venus du monde entier. Les El Mujahid, l'unité de combattants moudjahidines étrangers en Bosnie, se sont filmés en train de commettre des crimes de guerre contre les Serbes, notamment des décapitations et des actes de torture", m'a dit Lily Lynch, cofondatrice et rédactrice en chef de Balkanist Magazine. "Il existe également des rapports selon lesquels les moudjahidines terrorisaient la population bosniaque locale en subordonnant l'aide à une conversion radicale."

Entre-temps, Hazmi et Mihdhar avaient rejoint les Moudjahidines bosniaques après l'éclatement de la Yougoslavie socialiste, un conflit qui a vu l'administration Clinton et le Pentagone superviser des livraisons clandestines d'armes étrangères aux islamistes combattant dans la sale guerre. Hazmi et Mihdhar ont même obtenu la nationalité bosniaque pour pouvoir combattre là-bas. Khalid Sheikh Mohammed, agent d'Al-Qaida et "principal architecte des attentats du 11 septembre" selon le rapport de la Commission du 11 septembre, avait "également passé du temps à combattre aux côtés des moudjahidines en Bosnie et à soutenir cet effort par des dons financiers."

Anwar Al-Awlaki a quitté Denver pour San Diego et est devenu l'imam de la mosquée Masjid Ar-Ribat al-Islami. Il y fréquente Nawaf al-Hazmi, Khalid al-Mihdhar et Hani Hanjour, qui vont tous trois détourner les avions qui s'écrasent sur le Pentagone le 11 septembre.

Cependant, les "28 pages" de la "Joint Inquiry into Intelligence Community Activities Before and After the Terrorist Attacks of September 11" du Congrès, qui ont longtemps été cachées au public étatsunien jusqu'à ce qu'elles soient déclassifiées 13 ans plus tard à la suite de pressions exercées par des victimes des attaques terroristes, indiquent fortement qu'al-Bayoumi était un agent de renseignement saoudien. En outre, l'ancien responsable du renseignement étatsunien Richard Clarke a émis l'hypothèse qu'il était également un agent de la CIA. Les 28 pages notent que le "FBI a découvert qu'al-Bayoumi avait également des liens avec des éléments terroristes".

Al-Bayoumi, qui était payé par la monarchie saoudienne via une société tierce, a mis un appartement à la disposition d'al-Mihdhar et d'al-Hazmi. Le même jour, quatre appels téléphoniques ont eu lieu entre al-Bayoumi et al-Awlaki.

Un autre "proche associé" d'al-Bayoumi et encore un autre agent de renseignement saoudien présumé - et ami d'al-Mihdhar et d'al-Hazmi - Osama Basnan, avait fait l'objet d'une enquête du FBI en 1993 pour son soutien à Oussama Ben Laden, ses contacts avec la famille Ben Laden et l'organisation d'une fête en 1992 pour le Shaykh aveugle, une autre figure des moudjahidines afghans qui travaillait avec la CIA et Oussama Ben Laden. Le Shaykh aveugle est mort en prison en 2017 pour son rôle dans l'attentat à la bombe de 1993 contre le World Trade Center.

L'argent envoyé à Basnan par des membres de la famille royale saoudienne avait fait son chemin dans les poches d'al-Bayoumi. Les deux hommes s'étaient appelés "environ 700 fois" sur une période d'un an. Basnan se vantera plus tard d'avoir fait plus pour aider les pirates de l'air du 11 septembre 2001 qu'al-Bayoumi comme agent du FBI.



Des articles de presse de 2003 indiquent comment "les responsables du FBI continuent de minimiser toute culpabilité possible de la part d'Omar al-Bayoumi, d'Anwar Al-Awlaki ou d'Osama Basnan". L'extrémisme d'Al-Bayoumi et de Basnan n'a pas été reconnu par les autorités étatsuniennes avant que les 28 pages longtemps retenues ne soient publiées en 2016.

Pendant le séjour d'al-Awlaki à San Diego, lorsqu'il ne se faisait pas arrêter pour avoir essayé de draguer des prostituées ou lancé des entreprises commerciales ratées, il a tenu de fréquentes réunions à huis clos avec al-Hazmi et al-Mihdhar jusqu'à ce qu'il parte pour ce qu'il a déclaré aux journalistes être un "congé sabbatique" à travers "plusieurs pays" en 2000, l'année où l'USS Cole a été bombardé.

L'année suivante, al-Awlaki s'est réinstallé à proximité de Falls Church, en Virginie, et est devenu l'imam d'une mosquée locale. Il a été suivi par les trois pirates de l'air : Hanjour, al-Hazmi et al-Mihdhar, et un de ses associés leur a trouvé un appartement à Alexandrie. En outre, l'un des principaux organisateurs présumés des attentats du 11 septembre 2001, Ramzi bin al-Shibh, le "20e pirate de l'air" actuellement détenu à Guantanamo Bay, avait le numéro de téléphone d'al-Awlaki dans sa liste de contacts personnels lorsque son appartement a été perquisitionné dans les jours qui ont suivi les attentats.