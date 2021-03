La conférence Covid de l'humoriste Christophe Alévêque a été censurée par Youtube selon France Soir (Vidéo)

Source :

- France Soir 21.03.21 Christophe Alévêque censuré par YouTube : la vidéo du crime !

La liste des éjectés, censurés, muselés par YouTube n'a de cesse de s'allonger. Il y a une dizaine de jours c'est FranceSoir qui a vu sa chaîne et ses plus de 270000 abonnés partir en fumée, il y en a eu d'autres avant, il y en aura après... Et ce week-end c'est l'humoriste Christophe Alévêque qui s'est fait couper la chique par le poids lourd américain...