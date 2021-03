La Covid contre la grippe, revisitée (SPR)

Pneumonie et mortalité grippale par âge au cours des années précédentes de la pandémie ( Glezen, 1996 ) vs. Surmortalité 2020 par âge, principalement due au covid-19, dans l'ensemble et à l'exclusion des maisons de retraite médicalisées ( SPR basé sur les données des CDC )

La légitimité de la comparaison du covid-19 et de la «grippe» a été un sujet vivement débattu au cours de la pandémie actuelle. Pour clarifier la situation, le graphique ci-dessus montre la mortalité due à la grippe et à la pneumonie aux États-Unis par âge au cours des années précédentes de la pandémie par rapport à la surmortalité aux États-Unis en 2020, qui consistait principalement (> 75%) de décès confirmés et soupçonnés de covid-19, selon le CDC.

Comme on peut le voir, jusqu'à environ 75 ans, la mortalité en 2020 variait entre la «grippe asiatique» de 1957 et la grippe de 1936. Au-dessus de 75 ans, et surtout au-dessus de 85 ans, la mortalité en 2020 a fortement augmenté et a même dépassé la grippe de 1918. Cette très forte augmentation était principalement due aux décès dans les maisons de soins infirmiers (lignes rouges pleines ou pointillées), qui représentaient environ 40% de tous les décès liés au covid-19 aux États-Unis. La combinaison d'une mortalité très élevée chez les personnes âgées et d'une proportion élevée de personnes âgées dans les sociétés occidentales modernes a conduit à un impact de mortalité global très élevé de la covid-19.

Il convient de noter que 2020 n'a pas englobé tous les décès de covid-19 américains (le pic de la deuxième vague a été atteint à la mi-janvier 2021 ), mais les pandémies antérieures se sont également prolongées sur deux à trois ans. En outre, en 2020, il y a eu des «verrouillages» dans de nombreux États américains; cependant, lors des pandémies précédentes, des mesures telles que des masques faciaux et la fermeture d'écoles avaient également été employées. De plus, une comparaison de la mortalité du covid-19 en Californie et en Floride, par exemple, indique que la plupart des mesures anti-pandémiques en 2020 étaient d' une utilité très limitée . Enfin, contre les virus de la grippe pandémique de 1957 et de 1968, un vaccin efficace était disponible en quelques mois .

Un autre aspect notable est que la grippe de 1918 a eu en fait un impact très limité sur la mortalité des personnes âgées de plus de 45 ans environ (voir la figure ci-dessous); on pense généralement que ces personnes ont bénéficié d'un certain degré d'immunité en raison de l'exposition à un virus grippal similaire qui circulait au 19e siècle, avant la pandémie de 1890. En fait, 99% des décès dus à la grippe en 1918 concernaient des personnes de moins de 65 ans. De même, la pandémie de grippe de 1957 a eu un impact limité sur les personnes de plus de 70 ans en raison d'un certain degré d'immunité antérieure.

En revanche, aucune immunité antérieure de ce type n'existait contre le nouveau coronavirus du SRAS. En conséquence, le profil d'âge de la mortalité du covid-19 ressemble le plus à la pandémie de 1889-1892 (voir figure ci-dessus), qui, selon certains chercheurs, était également causée par un nouveau coronavirus (OC43).