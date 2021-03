La facture du confinement arrive (Lockdown Sceptics)

La facture du confinement arrive Article originel : Lockdown Bills Begin to Arrive Lockdown Sceptics

Dans son budget d'hier, le chancelier Rishi Sunak a fait preuve d'un début de réalisme en matière de finances publiques après une année d'économie en trompe l'oeil, même si le discours de convenance était encore bien présent. Kate Andrews en parle en détail dans The Spectator :



L'explosion des dépenses de 30 milliards de livres sterling en mars dernier n'était que le début des centaines de milliards de livres sterling dépensés dans la lutte contre la COVID-19. Aujourd'hui, Sunak a promis 65 milliards de livres supplémentaires : le congé et l'augmentation du crédit universel ont été prolongés, les primes d'encouragement aux entreprises pour qu'elles embauchent des apprentis ont été doublées et des "subventions de redémarrage" d'une valeur de 5 milliards de livres ont été dévoilées pour aider les entreprises à se remettre sur pied.

Mais ce budget n'a pas été que des cadeaux. Le chancelier conservateur a annoncé un nouveau système d'imposition des sociétés à plusieurs niveaux, qui fait passer le taux de 19 % à 25 % en 2023 pour les entreprises les plus rentables. Il a également gelé les seuils de l'impôt sur le revenu des personnes physiques : baptisé "impôt furtif", ce système placera les travailleurs dans des tranches d'imposition plus élevées lorsque les salaires augmenteront alors que les seuils ne le feront pas.

Que signifie ce mélange de politiques pour la reprise économique du Royaume-Uni ? La bonne nouvelle du budget d'aujourd'hui est une mise à jour de l'Office for Budget Responsibility, qui a avancé ses prévisions les plus récentes concernant le retour du PIB aux niveaux d'avant la pandémie. Cela devrait maintenant se produire au milieu de l'année prochaine.

Après une contraction étonnante de 9,9 % en 2020, la croissance devrait être de 4 % cette année (reflétant un hiver dominé par le confinement et un été au cours duquel les restrictions devraient être levées), suivie d'un boom spéculaire de 7,3 % en 2022.

La nouvelle la plus problématique, cependant, est qu'après 2022, les taux de croissance devraient retomber à leur niveau habituel : ils oscilleront autour d'un taux de 1,6 %, qui n'est pas impressionnant.

Alors que nous continuons à nous débattre avec de graves difficultés économiques (l'OBR prévoit une nouvelle baisse cet hiver en raison du confinement actuel), tout chiffre de croissance positif pourrait sembler être une bonne nouvelle. Mais si Sunak prévoit de s'attaquer à la dette de 2,8 billions de livres sterling et aux déficits considérables du Royaume-Uni dans les années à venir sans augmenter davantage les impôts, il va falloir mettre en place un programme favorable à la croissance.

Kate explique que les hausses d'impôts ne sont pas destinées à essayer de rembourser la dette faramineuse - une aspiration politique qui a reculé au loin - mais simplement à faire du surplace et à la servir.

Les factures arrivent enfin à échéance et ce n'est pas joli. La bombe du chômage a été reportée une fois de plus avec la prolongation à l'automne du régime de retraite du revenu de base universel. C'est une ortie qu'aucun gouvernement ne veut saisir et il sera intéressant de voir ce qui se passera à l'approche du mois de septembre.



Cela vaut la peine de lire l'article de Kate dans son intégralité.