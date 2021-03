Le Chili se reconfine, malgré son taux de vaccination le plus élevé du monde (AFP)

Le Chili se reconfine, malgré son taux de vaccination le plus élevé du monde Huffington Post / AFP

Alors que le Chili est le pays le plus avancé du monde pour la vaccination anti-Covid-19, les infections ont brutalement augmenté.

CHILI - Le Chili est le pays le plus avancé en Amérique latine pour la vaccination anti-Covid, mais il fait face à une brutale recrudescence des infections qui a forcé le gouvernement à imposer un nouveau confinement dès ce samedi 27 mars.

Dans ce pays de 19 millions d’habitants, une campagne particulièrement efficace a déjà permis à six millions de personnes de recevoir au moins une dose de vaccin et à plus de trois millions d’être vaccinées.

Mais dès ce samedi, plus de 80% de la population sont soumis à un nouveau confinement total, sans même la possibilité de sortir pour acheter des produits de base le week-end...

Lire la suite