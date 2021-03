Le coup de pouce de Macron à Ouattara (Mondafrique)

Ce diner au sommet sera sans doute justifié officiellement par la nécessité d’évoquer la situation sécuritaire dans une Afrique de l’Ouest menacée désormais elle aussi par le terrorisme. On peut imaginer que la rencontre sera l’occasion d’évoquer l’échéance politique que représentent les législatives de samedi prochain.

L’invitation est d’autant plus appréciée à Abidjan que la décision de Ouattara de se représenter pou un troisième mandat avait été mal perçue par la diplomatie française. Lorsque voici un mois, lors d’un précédent voyage en France du Président Ouattara, un déjeuner avait été envisagé à l’Elysée pour être finalement annulé, la déception avait été très grande du coté ivoirien.

Ce diner est une façon pour la France d’apporter au président Ouattara un soutien public alors que son parti doit affronter l’alliance potentiellement majoritaire des deux plus grands mouvements d’opposition dirigés par les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. « Une telle rencontre trois jours avant un scrutin serré, commente un diplomate français , est à l’évidence un geste d’Emmanuel Macron en faveur de son homologue ivoirien ».

Le diner entre les Présidents ivoirien et français, qui devrait avoir lieu ce mercredi soir, n’a été annoncé, pour ‘l’instant que sur le site de la Présidence ivoirienne. On comprend cet empressement tant cette rencontre représente pour le chef de l’état ivoirien une caution face à une opinion publique très mobilisée par les législatives de samedi.

*

Ancien du Monde, de Libération et du Canard Enchainé, Nicolas Beau a été directeur de la rédaction de Bakchich. Il est professeur associé à l'Institut Maghreb (Paris 8) et l'auteur de plusieurs livres: "Les beurgeois de la République" (Le Seuil) "La maison Pasqua"(Plon), "BHL, une imposture française" (Les Arènes), "Le vilain petit Qatar" (Fayard avec Jacques Marie Bourget), "La régente de Carthage" (La Découverte, avec Catherine Graciet) et "Notre ami Ben Ali" (La Découverte, avec Jean Pierre Tuquoi)