Covid-19. Le Dr Wodarg fait le lien entre les vaccins à ARN et de potentiels cas de "thromboses" en mettant en cause le rôle de la protéine S produite dans le corps par ces vaccins

En effet, 30 cas de "thromboses" auraient été rapportés en Europe sur 5 millions de vaccinés avec le vaccin AstraZeneca . Ce qui serait selon les sources officielles, voisin de la fréquence usuelle des "thromboses". Le Dr Wodarg quant à lui fait le rapprochement avec l'étude de l'Institut Paul Ehrlich en Allemagne selon laquelle des dommages tissulaires seraient observés par fusion cellulaire dans la COVID-19 liés au rôle de la protéine de pointe du SRAS-Cov-2, l'agent viral mis en cause dans la Covid : "De nouvelles études révèlent un second rôle pour la protéine dans la COVID-19 : la fusion des cellules somatiques. Une équipe de recherche de l'Institut Paul Ehrlich a mis au point des tests prometteurs pour mesurer ces fusions de membranes. Même les plus petites quantités de la protéine de pointe sont suffisantes en culture cellulaire pour provoquer la fusion et la mort des cellules infectées et non infectées. Les particules de virus avec des protéines de pointe à leur surface peuvent même provoquer la fusion des cellules avec leurs voisines par simple contact. iScience rend compte des résultats dans son édition en ligne du 09.02.2021."

L'Office fédéral pour la sécurité dans les soins de santé BASG (Autriche) informe :

Incidents après la vaccination avec le vaccin anti- COVID-19.

Article originel : Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen BASG (Österreich) teilt mit:. Zwischenfälle nach Impfung mit COVID-19-Impfstoff

Wodarg.com, 7.03.21



"L'Office fédéral pour la sécurité des soins de santé (BASG) a reçu deux rapports en relation temporelle avec une vaccination du même lot (ABV 5300) du vaccin AstraZeneca dans le district de Zwettl : une femme (49 ans) est décédée à la suite de graves troubles de la coagulation, une autre femme (35 ans) qui a développé une embolie pulmonaire est en voie de guérison.

Actuellement, il n'existe aucune preuve d'une relation de cause à effet avec la vaccination. Sur la base des données cliniques connues, une relation de cause à effet ne peut être établie car les événements thrombotiques en particulier ne font pas partie des effets secondaires connus ou typiques du vaccin en question. " (L'annonce complète ici.)

Ma lettre d'aujourd'hui à la BASG et à l'Institut Paul Ehrlich :

Messieurs,