Le "mur de la vaccination" de la Grande-Bretagne contre la Covid est "fragile" car les vaccins ne sont pas efficaces à 100 % et des millions de personnes n'ont pas encore été complètement vaccinées, avertit le professeur Chris Whitty qui déclarait il y a un an que la Covid était inoffensive pour la vaste majorité des gens (Vidéo)

Le "mur de la vaccination" de la Grande-Bretagne contre la Covid est "fragile" car les vaccins ne sont pas efficaces à 100 % et des millions de personnes n'ont pas encore été complètement vaccinées, avertit le professeur Chris Whitty.

Article originel : Britain's 'wall of vaccination' against Covid is 'leaky' because jabs aren't 100% effective and millions have still yet to be fully inoculated, Professor Chris Whitty warns

Daily Mail, 30.03.21