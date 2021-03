Le nombre de cas de COVID au Texas a baissé pour la 17e journée consécutive après la réouverture totale de l'État par le gouverneur Abbott et la levée de l'obligation de porter un masque - une décision que Biden a tristement qualifiée de "pensée néandertalienne" (Daily Mail)

Le nombre de cas de COVID au Texas a baissé pour la 17e journée consécutive après la réouverture totale de l'État par le gouverneur Abbott et la levée de l'obligation de porter un masque - une décision que Biden a tristement qualifiée de " pensée néandertalienne ".

Article originel : Texas' COVID numbers fall for the 17th consecutive day following Gov. Abbott's 100% reopening of the state and lifting of the mask mandate - a move that Biden infamously called 'Neanderthal thinking'

Par Karen Ruiz

Daily Mail, 28.03.21