Le "NY Times" interdit-il à ses journalistes de faire le lien entre l'hostilité des États-Unis envers l'Iran avec Israël ? (Mondoweiss)

Le "NY Times" interdit-il à ses journalistes de faire le lien entre l'hostilité des États-Unis envers l'Iran avec Israël ? Article originel : Does the ‘NY Times’ prohibit its reporters from making the connection between U.S. hostility to Iran and Israel? Par James North Mondoweiss

C'est devenu monotone. Le New York Times publie un rapport sur les relations entre les États-Unis et l'Iran, y compris sur les querelles concernant l'accord nucléaire, et le journal oublie complètement l'aspect israélien. Le dernier exemple en date, l'autre jour, était titré : “Impasse Over Iran Nuclear Talks Sets Off International Scramble to Save Accord.” ("L'impasse des négociations sur le nucléaire iranien déclenche une course internationale pour sauver l'accord").

L'article mentionnait, outre les États-Unis et l'Iran, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Chine, la Russie et l'Union européenne, mais pas Israël.

La journaliste, Lara Jakes, est une correspondante chevronnée, avec de nombreuses années d'expérience, notamment au Moyen-Orient. Elle n'a pas été parachutée dans ce reportage après avoir couvert les réunions des conseils municipaux du comté de Westchester.

Les rédacteurs en chef du Times sont légendairement puissants, ce qui laisse supposer que 1) soit ils ont coupé toute référence à Israël, soit 2) Jakes savait mieux que quiconque qu'il ne fallait pas en inclure une.

L'omission est inexplicable. Israël s'est vigoureusement battu contre l'accord sur le nucléaire iranien en 2015, une campagne qui comprenait le discours du Premier ministre Benjamin Netanyahu au Congrès dans le dos du président Barack Obama. Depuis lors, de larges sections du puissant lobby pro-israélien étatsunien ont applaudi la sortie de l'accord par Donald Trump en 2018, et l'un des principaux porte-parole d'Israël ici, la Fondation pour la défense des démocraties, s'oppose bruyamment à un retour des États-Unis dans l'accord.

Le fait que le Times n'ait pas mentionné le rôle d'Israël est encore plus flagrant à la lumière de la récente tribune libre du général de division israélien à la retraite Yair Golan, qui a déclaré que "les principaux dirigeants des forces de défense israéliennes" ont salué l'accord lorsqu'il a été signé en 2015. Jusqu'à présent, ni les journalistes du Washington Post (qui a publié l'article du général Golan), ni le Times n'ont donné suite à ses affirmations, qui comprenaient également l'accusation selon laquelle Benjamin Netanyahu s'oppose à l'accord pour des raisons politiques égoïstes, et non parce qu'il pense qu'il s'agit d'une véritable menace pour la sécurité d'Israël.

Pendant ce temps, le quotidien israélien Haaretz, citant le Wall Street Journal, a déclaré qu'"Israël a frappé au moins 12 navires transportant du pétrole iranien vers la Syrie" depuis fin 2019. Israël n'est évidemment pas un spectateur innocent des développements au Proche-Orient, mais le New York Times ne trouve apparemment pas toujours cette nouvelle digne d'être imprimée.