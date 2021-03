Le Royaume-Uni risque de connaître des décennies de misère à cause du confinement (Lockdown Sceptics)

Le Royaume-Uni risque de connaître des décennies de misère à cause du confinement Article originel : UK Faces Decades of Misery Due to Lockdown Lockdown Sceptics, 23.03.21

Le Guardian a publié ce matin un article sur les énormes dommages collatéraux causés par la réponse maladroite du gouvernement britannique à la crise du coronavirus, bien que, typiquement, il attribue ces dommages à la pandémie plutôt qu'aux confinements. Si vous parvenez à surmonter votre irritation face à cette défaillance journalistique de base - pourquoi ne pas regarder les dégâts bien moindres que la "pandémie" a causés en Suède ? - l'article est utile à la cause des sceptiques. Elle est basée sur un nouveau rapport de l'Académie royale.

La Grande-Bretagne est confrontée à une "décennie covide" de bouleversements sociaux et culturels marqués par des inégalités croissantes et une aggravation des privations économiques, selon les conclusions d'un rapport historique.

Des changements majeurs dans la manière dont la société est gérée à la suite de la pandémie sont nécessaires pour atténuer l'impact de la "longue ombre" projetée par le virus, y compris la baisse de la confiance du public et une explosion des maladies mentales, selon le rapport de la British Academy.

Publié à l'occasion de l'anniversaire du premier confinement du Royaume-Uni, le rapport rassemble plus de 200 experts universitaires en sciences sociales et humaines et des centaines de projets de recherche. Il a été mis en place l'année dernière à la demande du principal conseiller scientifique du gouvernement, Sir Patrick Vallance.



Il est ironique que Sir Patrick ait lancé une enquête sur les dommages colossaux qui, en partie du moins, ont été causés par sa propre mauvaise gestion de la crise. Si seulement il était resté sur ses positions et avait continué à suivre la voie raisonnable tracée par la stratégie britannique de préparation à la pandémie.

Étant donné que le rapport de l'Académie royale - que vous pouvez lire ici - se concentre sur l'augmentation des inégalités au cours de l'année écoulée, causée par les mesures de confinement de la pandémie, il sera intéressant de voir s'il existe un lien entre l'augmentation du coefficient de Gini dans différentes régions et la rigueur des mesures de protection (Intervention Non pharmaceutique, INP). Je dirais qu'il y a de fortes chances qu'il en soit ainsi, étant donné que nous savons déjà qu'il existe un lien entre la rigueur des IPN et les dommages économiques - et que la charge de ces dommages a déjà pesé sur les plus démunis et continuera de le faire au cours de la prochaine décennie.

