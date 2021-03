Le Yémen se dirige vers la plus grande famine de l'histoire moderne, avertit le chef du PAM au Conseil de sécurité de l'ONU (WFP)

Le Yémen se dirige vers la plus grande famine de l'histoire moderne, avertit le chef du PAM au Conseil de sécurité de l'ONU Article originel : Yemen is heading toward the biggest famine in modern history, WFP Chief warns UN Security Council World Food Program / Programme Alimentaire Mondial

NEW YORK - Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies, David Beasley, s'est adressé aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations unies sur le Yémen, le conflit et l'insécurité alimentaire. Voici quelques points saillants de ses remarques

Sur le Yémen :

"Il y a deux jours à peine, j'étais au Yémen, où plus de 16 millions de personnes sont désormais confrontées à des niveaux de crise de la faim, voire pire. Ce ne sont pas que des chiffres. Ce sont de vraies personnes. Et nous nous dirigeons tout droit vers la plus grande famine de l'histoire moderne. C'est l'enfer sur terre dans de nombreux endroits du Yémen en ce moment."

"Environ 400 000 enfants pourraient mourir au Yémen cette année sans intervention urgente. Cela représente à peu près un enfant toutes les 75 secondes. Donc, pendant que nous sommes assis ici, toutes les minutes et quart, un enfant meurt. Allons-nous vraiment leur tourner le dos et détourner le regard ?"

"Pour ajouter à toute leur misère, les innocents du Yémen doivent faire face à un blocus du carburant. Par exemple, la plupart des hôpitaux n'ont l'électricité que dans leurs unités de soins intensifs, car les réserves de carburant sont si faibles. Je le sais de première main car je suis entré dans un hôpital. Et les lumières étaient éteintes. L'électricité était coupée. Le peuple du Yémen mérite notre aide. Ce blocus doit être levé, comme un acte humanitaire. Sinon, des millions d'autres personnes vont s'enfoncer dans la crise."

Sur les conflits et la faim :

"Les conflits créés par l'homme sont source d'instabilité et alimentent une nouvelle vague de famine destructrice qui menace de balayer le monde. Le tribut payé à la misère humaine est inimaginable. Je tiens donc à remercier le Secrétaire général pour son leadership dans la tentative d'éviter ces famines."

"Ces famines imminentes ont deux choses en commun : elles sont principalement motivées par des conflits, et elles sont entièrement évitables... Le cycle de la violence, de la faim et du désespoir attire de plus en plus d'individus et de familles au fil des semaines et des mois. Mais les conséquences potentielles sont véritablement mondiales : détérioration économique, déstabilisation, migration massive et famine."

"Au-delà de la crise immédiate, nous devons également investir dans la paix, afin qu'à l'avenir, des familles désespérées ne soient pas contraintes à la limite de la survie par la balle et la bombe. Les coûts de cette violence sont immenses : rien qu'en 2019, 14,5 billions de dollars par an - 15 % du PIB mondial. Il suffirait d'une fraction de cet argent pour financer les programmes de développement qui pourraient transformer la vie des personnes dans les nations fragiles et marquées par les conflits - et contribuer à tracer de nouvelles voies vers la paix."