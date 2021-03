Les bits et les octets de la Grande Réinitialisation : la COVID-19 et le développement du capitalisme de données (MintPress News)

Les bits et les octets de la Grande Réinitialisation : la COVID-19 et le développement du capitalisme de données

Article originel : The Bits and Bytes of The Great Reset: COVID-19 and the Scaling Up of Data-Capitalism

Par Raoul Diego*

MintPress News, 3.03.21

Illustration d'Antonio Cabrera

La "Grande Réinitialisation" n'est guère plus qu'une campagne visant à transformer l'humanité en ensembles de données, que les fonds spéculatifs et les sociétés transnationales les plus puissants du monde peuvent utiliser pour créer plus de profits pour eux-mêmes et leurs clients.

LONDRES - Selon le Cambridge English Dictionary, une économie est "le système de commerce et d'industrie par lequel la richesse d'un pays est produite et utilisée". Au cours des derniers siècles, ce système a été dominé par le paradigme du capitalisme, dans lequel ce sont les propriétaires privés du capital, et non l'État, qui contrôlent le commerce des biens et des services. La traite des esclaves et l'économie de plantation du début de la période coloniale en Amérique ont été parmi les premières manifestations de ce paradigme économique, alors que les classes propriétaires européennes affirmaient leur nouveau pouvoir sur les systèmes tributaires en déclin et que les arrangements féodaux provisoires étaient remplacés par les notions quasi religieuses de propriété privée de John Locke, qui allait conquérir la théorie économique occidentale pendant les trois cents prochaines années. Aujourd'hui, ce paradigme a épuisé les justifications morales sur lesquelles ses partisans se sont appuyés pour maintenir sa suprématie et la vérité nue de la rage du capitalisme est mise à nu, une fois de plus, alors que l'inégalité des richesses monte en flèche tandis que des millions de personnes sombrent dans la pauvreté et que les guerres pour les ressources continuent de ravager des nations entières à travers le monde. Après avoir écrasé jusqu'à la dernière goutte de "valeur" de la terre, et sans plus de terres à coloniser ni de marchés à découvrir, l'apothéose proche du capital le trouve à la recherche d'une bouée de sauvetage en créant une copie virtuelle de lui-même, où la propriété intellectuelle supplante la propriété physique et où les processus biologiques et comportementaux humains sont refondus en une forme grotesque de travail humain. Des efforts sont actuellement en cours pour "traduire" le monde réel en une contrefaçon numérique qui peut fournir aux marchés financiers les chiffres et les statistiques dont ils ont besoin pour exécuter les contrats des marchés du capital humain naissants - une nouvelle forme insidieuse de capital assemblé à partir de notre code génétique et d'autres types de données qui formeront la base d'un pays des merveilles financiarisé, renforcé par une technologie de chaîne de blocs et constamment surveillé et mis à jour grâce à l'état de biosécurité en plein essor.

Menée par les fonds spéculatifs et les sociétés transnationales les plus puissants du monde, la "Grande Réinitialisation" n'est guère plus qu'une campagne visant à transformer l'humanité en ensembles de données, qu'ils peuvent utiliser pour créer davantage de profits pour eux-mêmes et leurs clients. Pour l'instant, ils n'ont pas assez pour y parvenir et nous avons encore le pouvoir de faire en sorte qu'ils n'y parviennent pas.

Agir sans tarder Le retour "à la normale" nécessitera un certificat de vaccination Covid, selon l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, qui a été l'un des nombreux dirigeants mondiaux à plaider en faveur des passeports vaccinaux, que l'Union européenne prévoit de déployer dès cet été dans ses États membres. La nécessité d'un "certificat de vaccination numérique" a fait l'objet d'un consensus total en Europe, selon la chancelière allemande Angela Merkel, tandis que les pays extérieurs à l'Union européenne pourraient bientôt disposer de normes et de protocoles d'application pour les certificats de vaccination, conçus par une équipe de chercheurs et d'universitaires du Royaume-Uni, d'Australie, du Canada et des Caraïbes. Andy Knight, le politologue de l'Université de l'Alberta qui dirige cette dernière entreprise, financée par le Fonds de développement de la recherche du Réseau mondial des universités (WUN), a souligné dans une récente interview que la vaccination ne devrait pas être traitée comme "une question nationaliste", affirmant que la sécurité mondiale "n'est plus une question de menaces militaires - il s'agit de menaces pour la santé", et a mis en garde contre "un éclatement de la coopération internationale", qui, selon lui, devrait être assurée par "une intersection entre les secteurs public et privé".

En effet, les parrains de Knight sont engagés dans les objectifs de développement durable (SDG) de l'ONU - un ensemble de 17 objectifs axés sur le changement climatique, planifiés autour de partenariats public-privé-philanthropique, que son équipe de recherche intégrera également dans l'étude politique de six mois. Soutenu par la Fondation Rockefeller et ses organisations philanthropiques associées, le programme SDG des Nations unies s'impose comme l'une des pierres angulaires de la Grande Réinitialisation, dont la Covid-19 est désormais le pivot et qui sous-tend ce que la chercheuse indépendante pionnière Alison McDowell, interviewée par MintPress pour cet article, appelle le "technofascisme théologique". Baptisée "quatrième secteur", cette fusion de "l'État corporatif [...] avec les organisations à but non lucratif et la religion", selon les termes de McDowell, fonctionne par le biais de ce que l'on appelle les "benefit corporations", une structure d'incorporation novatrice dont les règles ont été développées et financées par le B Lab de la Fondation Rockefeller. Basées sur la "gouvernance sociale environnementale" ou le cadre ESG, les sociétés certifiées B permettent aux dirigeants d'entreprise d'être protégés dans une large mesure de leurs actionnaires et, par conséquent, de bénéficier d'une mesure de liberté sans précédent grâce à l'entité ostensiblement bénéfique sur le plan social et environnemental. Ce nouveau visage du capitalisme entend fonctionner sous l'égide de ce que l'on appelle l'"économie d'impact" - une idée née des cendres de la démolition contrôlée du système financier mondial en 2008, qui a ouvert la voie au remplacement des banques par les fonds spéculatifs en tant que force dominante dans le monde du capital mondial. Ce monde est actuellement dirigé par The Blackstone Group Inc. qui contrôle un ahurissant demi-billion de dollars sous gestion d'actifs, sans parler du fait qu'il a la distinction d'être le plus grand propriétaire au monde et, ce qui est inquiétant, le propriétaire de la plus grande base de données ADN privée de la planète. L'indignation fabriquée des banques et des institutions de régulation les plus riches au lendemain de la débâcle des prêts hypothécaires à risque en 2008 a suscité des appels à un capitalisme plus "humain". Alors que la Grande Récession se déroulait, le terme "impact investment" a été introduit pour décrire un modèle économique qui offre une "valeur sociale par le biais de pratiques basées sur le marché" tandis que naissaient les mots à la mode, comme "développement durable" ou "neutre en carbone", issus d'organisations comme le Forum économique mondial (FEM) ou les Nations unies. Sir Ronald Cohen, que McDowell identifie comme l'une des figures clés de son développement, déclarait encore en 2019 que l'économie d'impact consistait à "renverser la dictature du profit et à mettre l'impact fermement à ses côtés pour le maintenir à sa place". Le sophisme de cette déclaration n'est peut-être pas immédiatement apparent, mais les mots astucieux prononcés par le président d'une société d'investissement d'impact appelée Global Steering Group (CSG) révèlent le tour de magie que les propriétaires de capitaux veulent faire jouer au monde.

Le groupe de pilotage mondial, financé par certains des intérêts les plus puissants du monde, espère rendre la "justice sociale" rentable. Source | GSG

Pourtant, malgré la confiance effrontée de Cohen et de ses collègues évangélisateurs dans l'impact des investissements, tout le monde n'est pas convaincu. Même la Fondation Rockefeller a constaté qu'il peut être difficile de rallier des acteurs majeurs, admettant qu'elle n'a pas encore obtenu "le soutien de bailleurs de fonds, malgré les efforts déployés par certains d'entre eux, comme la Fondation MacArthur" et d'autres. Néanmoins, peut-être que personne ne comprend mieux que la Fondation Rockefeller qu'un "bouleversement peut apporter une nouvelle compréhension et de nouvelles opportunités". Le modèle d'investissement à impact est confronté à un défi que rencontrent de nombreuses startups, ce qui est un problème d'échelle. Cependant, c'est un défi qu'elle est bien placée pour relever et un problème que les agents du modèle ont veillé à surmonter en exploitant le plus grand marché horizontal de tous les temps : les soins de santé.

Le complexe de Dieu En octobre 2020, MintPress a couvert une organisation appelée The Commons Project, qui à l'époque effectuait les premiers tests officiels de son application de passeport sanitaire CommonPass à Newark, dans le New Jersey, en présence de fonctionnaires du CDC et d'agents des douanes et de la protection des frontières étatsuniennes. Un examen rapide des antécédents des fondateurs a révélé leurs liens avec le CDC et les opérations secrètes de renseignement dans le monde entier. L'un des fondateurs du projet, en particulier, mérite un examen plus approfondi à la veille d'un régime mondial de biosécurité.

Le Dr Bradley A. Perkins a dirigé l'enquête du CDC sur les attaques à l'anthrax de 2001 en tant que chef du service de la méningite et des agents pathogènes spéciaux, ce qui fait de lui le meilleur expert de l'anthrax de l'agence. Il a ensuite été nommé directeur adjoint de l'Office de la stratégie et de l'innovation de l'agence, pour finalement diriger la division, lui confiant un budget de 11,2 milliards de dollars et plus de 50 succursales dans le monde entier. Perkins avait gravi les échelons après avoir supervisé en 1989 une équipe du Service de renseignements sur les épidémies (Epidemic Intelligence Service, EIS) du CDC, une unité spéciale créée à l'origine pour "attraper les communistes s'ils commençaient à répandre la peste sur la péninsule coréenne". Perkins était à la tête de l'unité de bioterrorisme du CDC lorsqu'il a été mis sur écoute, avec cinq de ses collègues, pour diriger l'enquête sur l'anthrax. On peut dire que Perkins avait atteint le sommet de sa carrière dans la fonction publique à cette époque, travaillant en étroite collaboration avec Julie Gerberding, alors directrice du CDC, pour créer une capacité de réponse d'urgence "de pointe" de 2 milliards de dollars pour l'administration Bush, à la suite de l'épidémie de grippe aviaire H5N1. Il restera une voix influente au sein de l'équipe de prévention des maladies la plus importante du pays, où il semble avoir la ferme intention de revoir radicalement l'approche du pays en matière de santé publique - un désir qu'il a transposé dans ses activités dans le secteur privé, dont près de quatre ans en tant que médecin en chef de Human Longevity, Inc, une entreprise de séquençage de l'ADN fondée par le Dr Craig Venter, le premier homme à séquencer le génome humain. En 2017, juste avant que Perkins ne quitte son poste de directeur médical de Human Longevity, il a fait une présentation assez éclairante lors de la conférence "Abu Dhabi Ideas" de l'Institut Aspen, qui s'est tenue à l'Université de New York cette année-là, dans laquelle il a expliqué en détail ce que lui et ses collègues du secteur du séquençage de l'ADN signifiaient réellement lorsqu'ils parlaient de changer la santé publique. Partageant la séance avec d'autres transhumanistes qui font avancer la révolution génomique dans le monde, comme Aubrey de Grey, qui est actuellement conseiller scientifique du projet transhumaniste de Jeffrey Epstein (aujourd'hui rebaptisé Humanity +), M. Perkins expose les vertus de la génomique en tant que prochaine frontière dans le domaine des soins de santé. Dans un exposé intitulé "De la vie synthétique à la santé humaine", Perkins explique comment la génomique "va être le prochain accélérateur de l'allongement de la durée de vie humaine à haute performance" et les quatre facteurs qui ont rendu cela possible. Tout d'abord, il y a la "diminution radicale du coût du séquençage du génome entier", qui est passé d'environ trois milliards de dollars au départ à environ mille dollars ou "environ trois mille dollars si l'on inclut la composante analytique" par carte de code ADN. L'avènement du cloud computing, qui selon Perkins est "à peine suffisant pour commencer à héberger ces données volumineuses, [qui nous permet] de les manipuler et de les analyser", et l'adoption généralisée de l'apprentissage machine (AI) pour "interpréter" les données complètent les deux facteurs suivants.

Dr Brad Perkins - Synthetic Life to Human Longevity Dr. Brad Perkins is a physician, scientist and executive holding the position of Chief Medical Officer at Human Longevity Inc. / Dr Brad Perkins - De la vie synthétique à la longévité humaine. Le Dr Brad Perkins est un médecin, un scientifique et un cadre qui occupe le poste de médecin en chef chez Human Longevity Inc.

Enfin, Perkins souligne l'importance cruciale du passage de "soins de santé basés sur le volume à des soins de santé basés sur la valeur". Perkins fait ici référence à l'argent liquide, comme l'indique clairement le reste de son séminaire, étant donné que la génomique "entraînera des progrès considérables dans le domaine de l'assurance vie et de l'assurance maladie [ainsi que] des progrès considérables dans la prestation des soins de santé en alimentant une nouvelle génération de soins de santé et de modèles de soins de santé". "Ce que nous allons entreprendre", prédit avec audace Perkins, n'est rien de moins que "le piratage du logiciel de la vie" et "pour la première fois, essayer de comprendre toutes les instructions qui nous construisent, nous font fonctionner et nous reproduisent en tant qu'humains". Il illustre son propos par une anecdote troublante sur la façon dont le pionnier de la génomique Venter "s'est assis devant un ordinateur avec l'idée qu'il pouvait en fait concevoir un génome, une séquence de lettres d'ADN ; produire ce génome artificiellement ; l'insérer dans une membrane et démarrer la vie à partir de zéro". Perkins considère que le brainstorming de Venter en 2010 aurait pu être encore plus "important" que le séquençage du génome humain lui-même. Le moment eurêka où un scientifique occidental a développé un complexe de Dieu est ce qui va changer "la médecine d'une science clinique soutenue par des données à une science de données soutenue par des cliniciens", selon Perkins, qui poursuit en mettant en garde contre la "profonde perturbation de notre format actuel pour la pratique de la médecine", qui, selon lui, ne sera plus "possible dans l'endroit où nous allons très bientôt". Stockée dans les serveurs en nuage d'Amazon, la plateforme bioinformatique de Human Longevity n'est qu'une des nombreuses technologies de séquençage de prochaine génération conçues pour réaliser le type de travail de séquençage comparatif du génome sur lequel Perkins et ses collègues de l'industrie des sciences de la vie comptent pour mener à bien ce qu'il estime être "probablement la plus grande entreprise à grande échelle jamais entreprise" de "traduction du langage de la biologie sous forme de code ADN linéaire dans le langage de la santé et de la maladie". Perkins admet que "le génome isolé n'est pas très utile" et que l'activité de la génomique se résume essentiellement à la "construction de dossiers médicaux intégrés", afin de pouvoir corréler "des données cliniques de haute qualité" avec la séquence entière du génome. "Nous sommes en train de construire une grande base de données", révèle Perkins. Sans cela, la révolution génomique est morte née, pour ainsi dire. Mais, avec CommonPass, Perkins continue à faire tout ce qu'il peut pour construire cette base de données. Après tout, un passeport biométrique exigé à tous les points d'entrée contribuerait grandement à l'obtention d'une mine d'or de données génomiques. Une occasion que les actionnaires majoritaires d'une autre société à laquelle Perkins a participé avant même de lancer l'association à but non lucratif ou de rejoindre Human Longevity n'ont pas manqué de saisir.

Tout juste sorti de sa longue carrière au CDC - et juste un an après avoir exhorté ses collègues fédéraux à faire attention au "serious game", l'agence se mettait en place pour "examiner les impacts et les coûts sanitaires estimés" liés aux changements majeurs des politiques et des systèmes de santé "sur une période de cinq décennies" - Perkins a rejoint Vanguard Health System en tant que vice-président exécutif et directeur de la transformation. Cet opérateur transnational d'hôpitaux et de cliniques, coté en bourse, était contrôlé par The Blackstone Group de 2004 jusqu'à sa vente à Tenet Healthcare en 2011, formant ainsi le troisième plus grand réseau hospitalier des États-Unis détenu par des investisseurs. Tenet, comme beaucoup d'autres entreprises de soins de santé privées, a été minée par la controverse et la corruption. Perkins a pris un paquet de 1,9 million de dollars et a quitté Vanguard juste avant la fusion. L'année dernière, Blackstone a racheté Ancestry.com Inc. pour la modique somme de 4,7 milliards de dollars, faisant ainsi du plus grand propriétaire privé du monde le propriétaire de la plus grande base de données ADN privée au monde, contenant le génome de 18 millions de personnes dans 30 pays.

Le nouveau vin de l'esclavage "Tout doit être grand, rapide et évolutif", affirme Alison McDowell, qui a suivi l'élaboration des modèles d'investissement à impact croissant qui sont testés dans plusieurs secteurs sur son blog "Wrench in the Gears". Nommée en l'honneur du discours émouvant de Mario Savio devant ses camarades de Berkeley au plus fort du mouvement anti-guerre aux États-Unis, McDowell a réussi à exposer nombre des "engrenages" qui font bouger cette réinvention du capitalisme basée sur l'agrégation et la manipulation des données sous toutes ses formes. McDowell attribue à une conférence qu'elle a suivie en 2017 au Whitney Museum of American Art, intitulée "Race, Finance and the Afterlife of Slavery" ("La race, les finances et la vie après l'esclavage"."), donnée par Justin Leroy, professeur à l'Université de Davis, le mérite de l'avoir sensibilisée aux machinations qui se cachent derrière les modèles émergents d'exploitation financière et, en particulier, à la nature raciste des nouveaux instruments financiers créés pour eux, tels que les obligations à impact social ou SIB.

Leroy les décrit avec prescience comme des "instruments capitalistes raciaux" et retrace leur lignée jusqu'aux assurances maritimes et autres innovations financières de la traite des esclaves, en posant comme principe que c'est la traite des esclaves elle-même qui a servi de "motivation première menant au développement de réseaux d'assurance solides". Sa citation du massacre du bateau d'esclaves Zong - où des centaines d'hommes captifs ont été jetés par-dessus bord et revendiqués plus tard comme propriété assurée par le capitaine du bateau - correspond parfaitement à la réalité de la façon dont les liens d'impact social reproduisent le penchant du capitalisme pour la marchandisation de la vie humaine. En termes simples, une obligation à impact social garantit le financement d'un programme social donné par des investisseurs privés, qui "risquent" leur argent pour un rendement basé sur la "réussite" des objectifs fixés par le programme. Comme pour toute obligation, ces formes de dette titrisée peuvent être négociées sur le marché libre, tout comme un prêt hypothécaire à risque reconditionné. Plus précisément, les obligations à impact social sont des véhicules d'investissement qui sont liés à la valeur d'un service social fourni par une entité gouvernementale, comme les soins de santé, ou une fonction de l'État, comme l'incarcération. Leur effet net, comme le souligne Leroy, se traduit par un transfert de la richesse publique vers des mains privées.

La grande contribution d'Alison McDowell a été de trouver comment et où ce genre d'outils d'investissement à impact est testé - en établissant le lien vital entre les contrats intelligents, qui reposent sur la technologie de la chaîne de blocs, et ces nouvelles formes de dette titrisée dynamique. L'analyse des données renseigne sur la valeur de la dette titrisée", a-t-elle déclaré à MintPress, soulignant que les données elles-mêmes seront nécessairement "basées sur un profilage prédictif "de base"", utilisant des mesures "très simples et étroites" afin de satisfaire l'échelle et la vitesse requises par des institutions comme Goldman Sachs, qui gèrera ces actifs.

"Ce ne sont pas des chiffres significatifs en termes de personne qui participe au programme [social]", déclare McDowell ; puisque les mesures de succès ne seront pas basées sur "une carrière individuelle [de données], il s'agirait plutôt de groupes de personnes". Ce fait crucial - qui reflète la nature prédatrice et commune du capitalisme - est essentiel pour comprendre le danger inhérent à ces formes de "finance sociale" et comment les noms nobles qui les entourent n'atténuent pas les dommages qui en résulteront inévitablement. Cela n'est nulle part plus pertinent que dans le domaine de la santé, où des carrières massives de données génomiques sont thésaurisées par Blackstone et d'autres, comme la récente acquisition de 23andMe par Richard Branson en janvier par le biais d'un véhicule spécial, afin de rendre publique la société d'ADN des consommateurs. "Lorsqu'il s'agit de génétique, il faut des ensembles de données extraordinairement vastes", déclare Emily Drabant Conley, PDG de Federation Bio, à propos des questions sur la réserve d'ADN de Blackstone. L'ancien dirigeant de 23andMe explique que puisque "le génome lui-même est si vaste et compliqué et qu'il y a tant de différences entre les gens", le "bas de gamme" pour les clients potentiels comme les grandes entreprises pharmaceutiques tourne autour d'ensembles de données de 10 millions de personnes. La capacité de Blackstone à monétiser notre ADN n'est cependant pas limitée par les marchés existants. Sa participation importante dans les secteurs de la santé, de l'assurance et de la vente au détail donne à la société de capital-investissement la capacité de mélanger et de faire correspondre les ensembles de données collectives qu'elle possède pour créer de nouveaux segments, sur le modèle du partenariat Spotify d'Ancestry.com pour la conception de "listes de lecture musicales conçues par l'ADN" et d'autres combinaisons d'ensembles de données génétiques et comportementales moins bénignes. Une "image globale du comportement des consommateurs", comme le décrit un professeur de finance de la Wharton School of Business de l'université de Pennsylvanie, n'est qu'une facette de la dystopie. Fusionnées avec les données génomiques, ces données peuvent produire des scénarios véritablement cauchemardesques de contrôle fasciste. La plupart des recherches de McDowell se sont concentrées sur l'aspect éducatif de l'investissement d'impact, qui s'appuie fortement sur des données comportementales via la reconnaissance faciale et l'IA pour créer les instruments financiers d'investissement social autour de la scolarité.

Des initiatives comme la Blockchain for Social Impact Coalition (BSIC) de la Banque mondiale promeuvent la création de "solutions et applications de la chaîne de blocage Ethereum qui traitent des questions sociales et environnementales mondiales" par le biais de son protocole IXO, qui "permet à quiconque de fournir, d'évaluer ou d'investir dans les impacts du développement durable, avec une preuve crypto-économique de l'impact". Des organismes comme Social Finance Israel, fondé par Sir Ronald Cohen, encouragent la mise en œuvre de tels protocoles par le biais de multiples programmes pilotes visant à évaluer des mesures telles que l'analyse des données en temps réel, la vérification de l'impact du dernier kilomètre et la viabilité des jetons d'impact (cryptocurrences spécifiques aux obligations) dans l'éducation et d'autres domaines. L'Impact Oxygen Foundation (iO2), basée à Hong Kong, gère une plateforme de services d'impact social en Chine, appelée ShanZhai City, qui déploie des projets d'impact basés sur des chaînes de blocs dans ce pays ainsi qu'au Myanmar, au Laos, en Thaïlande et au Brésil. En 2018, le PDG de la start-up à impact social a été invité à participer à un atelier de deux jours créé par le géant bancaire UBS et la Fondation IXO "pour créer la prochaine génération de mécanismes de financement à impact, en utilisant le Web3 et les technologies de la chaîne de blocs". Plus tôt cette année-là, la ville de ShanZhai a conclu un "partenariat stratégique" avec IXO pour "révolutionner l'infrastructure de la finance sociale". Cette révolution implique la capacité de "mesurer, évaluer, valoriser et symboliser les données d'impact vérifiées" obtenues grâce à nos technologies omniprésentes de collecte de données et de surveillance, qui, à leur tour, les remettront aux institutions financières pour qu'elles profitent des paris qu'elles font sur la pauvreté et la misère dans le monde. En attendant, le problème de l'échelle persiste et, comme le souligne McDowell, tous leurs programmes pilotes mis ensemble ne donnent rien de substantiel. "Mon sentiment", propose McDowell, "est que le passeport médical biométrique est ce dont ils auront besoin" pour atteindre une masse critique et enfin lancer la quatrième révolution industrielle.

Un réseau de tromperie Lorsque Donald Trump a coupé le financement du programme PREDICT de l'USAID en mars 2020, on a parlé de l'irresponsabilité de mettre fin à un programme qui, pendant les dix dernières années, s'était concentré sur la collecte de coronavirus transmis par les chauves-souris en Asie au moment même où une pandémie de coronavirus était déclarée. Mais, à toutes fins utiles, le programme était terminé depuis longtemps. Le créateur du programme, le Dr Dennis Carroll, sa directrice mondiale, le Dr Jonna Mazet, et Peter Daszak, le scientifique vedette qui avait déposé des milliers d'échantillons de coronavirus dans la base de données de l'Institut de virologie de Wuhan, avaient déjà formé une nouvelle association à but non lucratif pour développer "une réponse stratégique au besoin croissant de mieux prévoir, prévenir et répondre aux menaces de pandémie virale future et de nous protéger tous de leurs pires conséquences". Baptisé Global Virome Project (GVP), il s'est rapidement associé à The Trinity Challenge, une coalition mondiale "de partenaires unis par le but commun de développer des idées et des actions pour contribuer à un monde mieux protégé contre les urgences sanitaires mondiales". Parmi ses "membres fondateurs" figurent la Fondation Bill & Melinda Gates, Facebook, Google, la London School of Economics, Glaxo-Smith Klein, McKinsey & Company, Microsoft, Tencent et bien d'autres. Plus intéressante encore est la liste de ses membres apparemment réguliers, parmi lesquels on trouve Le Palantir de Pierre Omidyar, dont la gestion des données est controversée, traite avec le NHS britannique ; la Clinton Health Access Initiative (CHAI), dont le membre du conseil d'administration et ancien conseiller médical en chef du Royaume-Uni, Dame Sally Davies, dirige le Trinity Challenge lui-même ; et l'omniprésente université de Tsinghua, pour ne citer que quelques exemples.

Le réseau d'adhésions et d'associations entre pratiquement tous ces groupes est un trou de lapin interminable et récursif, qui mène finalement à la conclusion qu'il s'agit d'un seul grand club qui s'efforce d'atteindre le même objectif. Dans un cas particulièrement marquant, l'un des noms les plus connus associés à la campagne en faveur des régimes de vaccination mondiaux, la Fondation Bill & Melinda Gates, est lié à une société d'investissement à impact social "boutique" qui soutient un membre du Trinity Challenge.

Carte des membres du Trinity Challenge

Le réseau d'adhésions croisées du Trinity Challenge. Source | thetrinitychallenge.org

Global Impact Advisors est une société de conseil de San Mateo, en Californie, dirigée par Amy Adelberger, une ancienne de la Fondation Bill & Melinda Gates qui a eu la distinction unique de lancer un partenariat de 33 millions de dollars avec le ministère chinois des sciences et des technologies pour lutter contre la tuberculose pendant son séjour. Se concentrant "sur l'application de solutions basées sur le marché aux défis mondiaux en matière de santé et de développement", la société d'Amy Adelberger semble attirer la plupart de ses clients de la Fondation Bill & Melinda Gates et - compte tenu de son rôle de responsable du programme de lutte contre la tuberculose en Chine, sa société continue de se concentrer sur les questions liées à la tuberculose, et une lecture nuancée de la section sur les partenariats public-privé sur le site web de la société - il semble plus que probable qu'Adleberger ne fait que répondre à l'"espoir" de la Fondation Gates de réaliser "l'expansion nationale des innovations à travers la Chine" pour laquelle ce partenariat et d'autres partenariats de plusieurs millions de dollars avec la même entité gouvernementale chinoise étaient prévus. Le Projet Commons, lui aussi, partage bon nombre des mêmes relations entrecroisées avec les grandes entreprises pharmaceutiques et technologiques, les universités et les organisations fédérales qui siègent à son conseil d'administration, ce qui nous laisse le sentiment inéluctable qu'un groupe très bien organisé, mais relativement restreint de courtiers en puissance, est déterminé à façonner une économie basée sur les données dans une tentative désespérée d'insuffler une nouvelle vie à un système auquel personne ne peut plus adhérer. Les missionnaires de l'"économie de marché" mettent tout en œuvre pour nous convaincre qu'ils ont vraiment à cœur l'intérêt supérieur du peuple cette fois-ci, après des siècles de guerre incessante, de corruption impitoyable et de dévastation de l'environnement. Soudain, une urgence de santé publique a réussi à scruter leur abîme sans âme et a non seulement suscité un sentiment de compassion depuis longtemps disparu, mais leur a aussi fourni, par coïncidence, toutes les solutions. Le seul hic, c'est que nous devons renoncer à notre humanité et vivre derrière des écrans et nous parler uniquement par le biais d'applications de messagerie cryptée. À part cela, ils nous assurent que tout est comme cela aurait toujours dû être. Ils ont vu l'erreur de leurs méthodes et sont prêts à inaugurer un paradigme économique plus humain, plus "durable", dans lequel les riches investissent enfin dans les pauvres, les malades et les sans-abri dans le cadre d'une nouvelle économie "morale". Mais, la question évidente est la suivante : si la misère devient rentable, quelle est la motivation pour l'éradiquer ?

Une économie humaine Le capitalisme a investi dans la misère depuis qu'il existe et l'a toujours trouvée immensément rentable. La création d'un "jumeau numérique" du monde offre des possibilités de profit infiniment plus grandes, mais elle permet également de mettre hors ligne la vraie vie humaine et de la remplacer par des "points et des tirets et des signaux électriques" qui, comme le comprend McDowell, ne sont utiles qu'aux marchés financiers. Une longue guerre froide manufacturée avec la Chine et un bloc de l'Est réorganisé a le potentiel de produire plus de réfugiés, plus de pauvreté, plus de traumatismes et plus de prisonniers. En d'autres termes, plus d'actifs pour les marchés du capital humain. Mais, avant que cela n'arrive, ils ont besoin de notre ADN pour mettre à l'échelle le projet pilote et nourrir le léviathan affamé alors qu'il se débat sur une planète finie. Dans son émouvant exposé sur la race, l'esclavage et la finance, Justin Leroy a cité le premier médecin afro-étatsunien des Etats-Unis, James McCune Smith, pour expliquer comment la vraie nature du capitalisme n'est jamais perdue pour ses classes les plus exploitées. La pertinence de l'exposé de Smith exige que cette troisième et dernière partie de "Dragon's Blood Harvest at the Dawn of Human Capital Markets" ("La récolte de sang du dragon à l'aube des marchés de capitaux humains") se termine par les mots fondateurs du médecin publiés juste avant la fin de la guerre civile en 1864. La clarté de vision de Smith lui a permis d'apprécier le cœur traître du système qu'il savait être un système d'esclavage, quelle que soit l'étiquette qu'il choisisse de se donner : "Il n'y a pas d'organisme politique, religieux ou philanthropique à l'œuvre qui puisse englober l'abolition complète de l'esclavage. Dans la société esclavagiste, le travail reste agenouillé et le capital dicte ses propres conditions, qui sont une soumission perpétuelle. En d'autres termes, l'esclavage perpétuel. Loin de diminuer le désir ou le pouvoir du capital de posséder du travail, cette guerre va augmenter les deux. Des monopoles colossaux se partagent même les États libres pour leur propriété. L'esclave du Sud aura des homonymes de fait, sinon de titre, au nord de la ligne Mason/Dixon".

*Raul Diego est un rédacteur de l'équipe de MintPress News, un photojournaliste indépendant, un chercheur, un écrivain et un réalisateur de documentaires.