Les démocrates critiquent la décision de Biden de lancer des frappes aériennes en Syrie sans consulter le Congrès (CNBC News)

Les démocrates critiquent la décision de Biden de lancer des frappes aériennes en Syrie sans consulter le Congrès

Il y aura un briefing complet et confidentiel au début de la semaine prochaine, a déclaré le porte-parole du NSC.

Le sénateur Chris Murphy, président de la sous-commission des relations étrangères, a également appelé à la transparence.

"Le Congrès devrait maintenir cette administration au même niveau que les administrations précédentes, et exiger des justifications juridiques claires pour les actions militaires, en particulier sur des théâtres d'opérations comme la Syrie, où le Congrès n'a pas explicitement autorisé d'action militaire étatsunienne", a déclaré Murphy dans un communiqué vendredi.

Un représentant du sénateur Chuck Schumer de New York, le principal démocrate du Sénat, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires.

Jeudi, Biden a dirigé des frappes aériennes militaires étatsuniennes dans l'est de la Syrie contre des installations appartenant à ce que le Pentagone a déclaré être des milices soutenues par l'Iran, en réponse aux récentes attaques à la roquette contre des cibles étatsuniennes en Irak.

Dans une attaque du 15 février, des roquettes ont frappé la base militaire étatsunienne d'Irbil dans la région dirigée par les Kurdes, tuant un contractant non étatsunien et blessant plusieurs contractants étatsuniens et un membre des services étatsuniens. Une autre salve a frappé une base accueillant les forces étatsuniennes au nord de Bagdad quelques jours plus tard, blessant au moins un contractant. Lundi, des roquettes ont frappé la zone verte de Bagdad, qui abrite l'ambassade étatsunienne et d'autres missions diplomatiques.