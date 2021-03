Les dommages tissulaires par fusion cellulaire dans la COVID-19 et le rôle de la protéine de pointe (IPE)

Mesurer ce qui se connecte - Les dommages tissulaires par fusion cellulaire dans la COVID-19 et le rôle de la protéine de pointe Article originel : Messen, was verbindet – Gewebeschäden durch Zellfusion in COVID-19 und die Rolle des Spikeproteins Institut Paul Ehrlich

Le coronavirus SRAS-CoV-2 pénètre dans les cellules humaines par fusion membranaire après contact de sa protéine de pointe avec le récepteur ACE2. De nouvelles études révèlent un second rôle pour la protéine dans la COVID-19 : la fusion des cellules somatiques. Une équipe de recherche de l'Institut Paul Ehrlich a mis au point des tests prometteurs pour mesurer ces fusions de membranes. Même les plus petites quantités de la protéine de pointe sont suffisantes en culture cellulaire pour provoquer la fusion et la mort des cellules infectées et non infectées. Les particules de virus avec des protéines de pointe à leur surface peuvent même provoquer la fusion des cellules avec leurs voisines par simple contact. iScience rend compte des résultats dans son édition en ligne du 09.02.2021...

