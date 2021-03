Les enfants représentent 25 % des victimes civiles au Yémen selon une agence humanitaire (Al Jazeera)

Les enfants représentent 25 % des victimes civiles au Yémen : Agence humanitaire Article originel : Children 25% of civilian casualties in Yemen: Relief agency Al Jazeera, 23.03.21

Les enfants représentaient un quart des victimes civiles au cours des trois dernières années dans la guerre au Yémen entre les rebelles houthis et le gouvernement reconnu par la communauté internationale.

Plus de 2 300 enfants ont été tués entre 2018 et 2020, a indiqué Save the Children dans une nouvelle étude publiée mardi. Toutefois, l'agence humanitaire a déclaré que le bilan réel est probablement beaucoup plus élevé.

"Il s'agit d'une catastrophe d'origine humaine résultant d'un conflit qui est mené avec un mépris quasi total pour le bien-être et la sécurité de la population civile", a déclaré Gabriella Waaijman, directrice humanitaire mondiale de Save the Children.

"Presque chaque jour, nous entendons parler d'enfants et de familles pris dans les combats, qui le paient souvent de leur vie."

Le rapport de Save the Children fait suite à une déclaration de l'UNICEF publiée samedi, selon laquelle huit enfants ont été tués et 33 blessés au cours de ce seul mois.

Philippe Duamelle, représentant de l'UNICEF au Yémen, a déclaré que les victimes se trouvaient dans plusieurs régions, notamment dans les provinces de Taiz et de Hodeidah, où les combats entre les forces du gouvernement internationalement reconnu et les rebelles Houthis, alliés à l'Iran, se sont récemment intensifiés...

