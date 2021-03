Les États-Unis intègrent Israël dans le CENTCOM. Implications (The Wall will Fall / Israel Hayom)

Les États-Unis intègrent Israël dans le CENTCOM Article originel : US integrates Israel into CENTCOM Par Vanessa Beeley The Wall Will Fall, 25.02.21

"Cette initiative officialise les exercices militaires réguliers entre les États-Unis, Israël et les États arabes, ce qui est "crucial pour développer des missiles de défense efficaces, ainsi que pour renforcer l'état de préparation et l'interopérabilité dans les domaines du cyberterrorisme, de la lutte contre le terrorisme, des opérations spéciales et de la sécurité maritime".

"Bien que cette décision prenne un certain temps avant de prendre effet, la récente décision du Pentagone de transférer Israël dans la zone de responsabilité (AOR) du Commandement central de l'armée étatsunienne (CENTCOM, qui opère au Moyen-Orient) est le reflet opérationnel direct des Accords d'Abraham, dans lesquels Israël a normalisé ses relations avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn, avec le soutien des Saoudiens".



C'est la formalisation de la relation militaire plus secrète entre Israël et les États-Unis. La récente normalisation des relations avec les Émirats arabes unis et Bahreïn démontre que cette feuille de route était sur la table sous l'administration Trump mais a été complétée sous Biden.

"Le chef du CENTCOM, le général Kenneth F. McKenzie, a récemment déclaré à l'Institut du Moyen-Orient : "Nous faisons beaucoup d'affaires avec Israël maintenant, juste pour des raisons pratiques, parce que leurs menaces émanent généralement de l'Est. D'une certaine manière, c'est une reconnaissance naturelle de cela au niveau opérationnel".



Dans des commentaires rapportés par Defense News, McKenzie a déclaré que l'entrée d'Israël dans le CENTCOM permettra aux États-Unis de placer une "perspective opérationnelle" sur les accords d'Abraham, en mettant en place "d'autres couloirs et opportunités d'ouverture entre Israël et les pays arabes de la région" au niveau militaro-militaire. Ceci, à son tour, ouvrira la voie à une approche régionale collective des menaces communes au Moyen-Orient.

McKenzie a déclaré que cette initiative s'inscrivait également dans une vision étatsunienne selon laquelle "nos amis de la région font plus pour eux-mêmes" et selon laquelle les voisins travaillent en étroite collaboration, ajoutant que l'initiative du CENTCOM est "un pas dans cette direction".

"Nous faisons beaucoup d'affaires" se traduit par le fait qu'Israël est l'Etat satellite des Etats-Unis au Moyen-Orient. Alors que la sécurité d'Israël est primordiale pour les Etats-Unis, Israël représente la principale base militaire étatsunienne dans la région, fournissant aux Etats-Unis la sécurité pour ses biens volés aux nations proies.



Ouvrir la voie à une "approche régionale collective des menaces communes au Moyen-Orient" se traduit par la création d'un nouveau front contre les ennemis de la suprématie étatsunienne et israélienne dans la région en cooptant des nations mercenaires et alignées comme les EAU dans l'alliance qui visera l'influence iranienne perçue et, bien sûr, la Syrie. Il s'agit d'accroître la pression sur la Syrie sur le plan militaire et économique.

"Avant la décision du Pentagone, un rapport détaillé publié par l'Institut juif pour les affaires de sécurité nationale (JINSA), basé à Washington et pro-Israël, qui compte parmi ses membres un certain nombre d'anciens hauts responsables militaires étatsuniens, a plaidé en faveur de l'entrée d'Israël dans la zone de responsabilité du CENTCOM".

Une démonstration parfaite du flou des lignes entre Israël et le complexe militaire étatsunien.

"JINSA a fait valoir qu'un tel réseau pourrait conduire à la création d'un réseau de défense antimissile à l'échelle régionale avec des alertes d'alerte précoce partagées. La coopération pourrait inclure des mesures visant à perturber la prolifération iranienne d'armes avancées à ses mandataires, qui ciblent Israël et les forces américaines, ainsi que les États sunnites pragmatiques.



Un membre central de l'alliance régionale anti-iranienne" (c'est nous qui soulignons)

Il s'agit d'une agression préemptive des États-Unis et d'Israël qu'ils qualifient de "légitime défense" pour dissimuler les violations du droit international et la criminalité des États voyous. La multiplication des menaces et des provocations est un dangereux point de basculement dans la région et les récents affrontements entre l'Iran et Israël ont montré à quel point cela pourrait conduire à un conflit de bien plus grande intensité à l'avenir, la Syrie étant, une fois de plus, dans l'œil du cyclone.

"Face à ces menaces, CENTCOM peut également lancer des exercices conjoints et des plans d'urgence pour les menaces spécifiques à l'Iran, ce qui renforcera la coopération, tandis qu'Israël peut trouver un nouveau cadre dans lequel partager des informations critiques issues de sa "guerre entre les guerres" pour perturber le renforcement des forces iraniennes dans la région".

"Dans ce contexte, le transfert d'Israël au CENTCOM officialise les exercices militaires réguliers entre les États-Unis, Israël et les États arabes. "Un tel entraînement serait crucial pour développer des défenses antimissiles de théâtre efficaces, ainsi que pour renforcer l'état de préparation et l'interopérabilité dans les domaines du cyberterrorisme, de la lutte contre le terrorisme, des opérations spéciales et de la sécurité maritime", indique le rapport.



Cela nous donne une indication de la direction que prendra la guerre multispectrale accrue à l'avenir. La guerre de Trump était la guerre économique, le vol de ressources et la destruction d'infrastructures, l'incendie de produits agricoles et de terrains essentiels. Maintenant, la guerre va commencer sérieusement sous Biden avec l'Iran en ligne de mire, mais la guerre sera menée en Syrie.