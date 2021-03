Les frappes israéliennes visent le pétrole iranien destiné à la Syrie (Wall Street Journal)

Les frappes israéliennes visent le pétrole iranien destiné à la Syrie Article originel : Israeli Strikes Target Iranian Oil Bound for Syria Par Gordon Lubold, Benoit Faucon et Felicia Schwartz Wall Street Journal, 11.03.21

WASHINGTON-Israël a ciblé au moins une douzaine de navires à destination de la Syrie et transportant pour la plupart du pétrole iranien par crainte que les profits pétroliers ne financent l'extrémisme au Moyen-Orient, selon des responsables étatsuniens et régionaux, dans un nouveau front du conflit entre Israël et l'Iran.

Depuis fin 2019, Israël a utilisé des armements, notamment des mines d'eau, pour frapper des navires iraniens ou ceux transportant des marchandises iraniennes alors qu'ils naviguent vers la Syrie en mer Rouge et dans d'autres zones de la région. L'Iran a poursuivi son commerce de pétrole avec la Syrie, expédiant des millions de barils et contrevenant aux sanctions étatsuniennes contre l'Iran et aux sanctions internationales contre la Syrie.

Selon des responsables étatsuniens, certaines des attaques navales ont également visé les efforts déployés par l'Iran pour faire transiter d'autres marchandises, notamment des armes, dans la région.

Les attaques contre les pétroliers transportant du pétrole iranien n'ont pas été révélées auparavant. Les responsables iraniens ont déjà signalé certaines de ces attaques et ont déclaré qu'ils soupçonnaient une implication israélienne.

Israël n'a jamais commenté de tels incidents et le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a renvoyé les questions à l'armée israélienne, qui a refusé de commenter tout rôle israélien dans les attaques contre les navires iraniens. Les responsables iraniens de la mission du pays auprès des Nations unies n'ont pas répondu à une demande de commentaire...

