Les journalistes commencent à exiger que Substack censure ses rédacteurs : pour interdire les critiques des journalistes (Greenwald)

Les journalistes commencent à exiger que Substack censure ses rédacteurs : pour interdire les critiques des journalistes Article originel : Journalists Start Demanding Substack Censor its Writers: to Bar Critiques of Journalists Par Glenn Greenwald

Cette nouvelle bataille politique ne s'articule pas autour de la gauche et de la droite. Il s'agit d'une guerre de l'information menée par les médias d'entreprise pour faire taire toute concurrence ou dissidence.

Mercredi, j'ai écrit sur la façon dont les journalistes d'entreprise, réalisant que le mépris croissant du public pour ce qu'ils font pousse les gens à se détourner en masse, inventent désespérément de nouvelles tactiques pour maintenir leur mainmise sur la diffusion de l'information et générer des audiences captives. C'est pourquoi les journalistes ont bizarrement abandonné leur rôle traditionnel de défenseurs de la liberté d'expression pour devenir les plus ardents défenseurs de la censure, utilisant leurs plateformes pour demander aux monopoles technologiques d'interdire et de réduire au silence les autres.

Ce même motif d'auto-préservation les pousse à assimiler toute critique de leur travail à du "harcèlement", des "abus" et de la "violence" - de sorte que ce n'est pas seulement culturellement stigmatisé mais une infraction d'interdiction, peut-être même littéralement criminelle, de critiquer leur journalisme au motif que toute critique à leur égard les met "en danger". Sous cette rubrique qu'ils veulent construire, ils peuvent diffamer qui ils veulent, ruiner la réputation des gens, et s'unir pour générer de la haine contre leurs cibles choisies, mais personne ne peut même les critiquer.

Toute plateforme ou tout lieu indépendant qui permet à d'autres journalistes ou à de simples citoyens de faire des reportages ou de fournir des commentaires en dehors de leurs contraintes répressives est considéré par eux comme une menace à censurer et à détruire. Toute plateforme permettant de remettre en question leurs croyances ou de critiquer de manière irrévérencieuse le journalisme dominant - sites de médias sociaux, YouTube, Patreon, programme Spotify de Joe Rogan - a déjà été systématiquement ciblée par les journalistes d'entreprise qui exigent la censure, souvent avec succès.

En novembre dernier, le critique des médias Stephen Miller a averti : "Ce n'est qu'une question de temps avant que les contrôleurs de couloirs technologiques des médias ne tournent leur attention vers Substack." Et depuis, dans chaque interview que j'ai donnée sur le succès de Substack et chaque fois que j'ai écrit sur les campagnes de censure menées par des journalistes, j'ai repris cet avertissement selon lequel ils allaient bientôt tourner leurs canons unis vers cette plateforme. La prédiction de Miller a été motivée par un article de la Columbia Journalism Review intitulé "The Substackerati", qui affirmait que Substack était structurellement injuste parce que "la plupart" des "personnes qui réussissent le mieux sur Substack" sont "blanches et masculines ; plusieurs sont conservatrices" et "ont déjà été bien servies par les structures de pouvoir médiatiques existantes"...

