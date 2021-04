Les passeports nationaux pour les vaccins ne sont pas seulement discriminatoires, ils sont aussi inutiles (Bournbrook)

Les passeports nationaux pour les vaccins ne sont pas seulement discriminatoires, ils sont aussi inutiles

Article originel : Domestic vaccine passports aren’t just discriminatory, they’re unnecessary too

Par William Parker

Bournbrook, 30.03.21

Si le gouvernement a un peu de bon sens, il rejettera cette idée de passeports vaccinaux nationaux, qui ne sont pas seulement discriminatoires mais aussi inutiles.

Sous l'effet d'une panique injustifiée, le gouvernement a décidé de poursuivre la politique des passeports nationaux de vaccination - alors qu'il avait auparavant juré de ne jamais le faire. Nous avons tous entendu les arguments légitimes sur le caractère discriminatoire et sinistre de ce concept. Le principal argument utilisé en leur faveur est leur utilité pour ouvrir l'économie à un rythme plus rapide que la feuille de route actuelle. Cela pourrait être vrai si l'adoption des vaccins était très lente, mais ce n'est pas le cas. On craignait que notre déploiement ne ralentisse, mais cela ne s'est pas produit. Le retard potentiel dans l'approvisionnement des premières doses n'a pas d'importance puisque les groupes vulnérables recevront toujours leurs deuxièmes doses comme prévu. Selon les chiffres du NHS England, un quart des personnes âgées de plus de 80 ans en Angleterre sont susceptibles d'avoir déjà reçu leurs deux doses du vaccin Covid... Lire la suite

Covid madness: students, jabs and jobs - The Week in Review (ep. 7)

Avec les injections de Moderna qui approchent, le déploiement réussi du vaccin au Royaume-Uni est tout à fait dans les temps, de sorte que nous aurons (et avons déjà) une population hautement immunisée. Contrairement à d'autres maladies, le Covid n'est mortelle que pour des groupes spécifiques, et ces groupes ont reçu un vaccin - qui prévient les décès et les hospitalisations à lui seul, même sans une deuxième dose qui renforce la protection à des niveaux encore plus élevés. La question devrait donc être la suivante : pourquoi le système de passeport national est-il nécessaire ? Il est extrêmement improbable qu'une poignée de personnes non vaccinées ait un quelconque impact, puisque la transmission de la Covid ne sera pas un problème pour la grande majorité de la population. Quant à l'affirmation selon laquelle le système pourrait pousser les jeunes à se faire vacciner, je doute que beaucoup de personnes de ma tranche d'âge refusent le vaccin, et la vaccination de ceux qui sont vulnérables au Covid signifie que cela n'aura pas vraiment d'importance de toute façon. Il est dit que ce système sera temporaire (comme les " trois semaines pour sauver le NHS ") - nous ne pouvons qu'espérer que le retard dans la mise en œuvre le rendra encore plus superflu. La mise en œuvre de cette mesure ridicule, qui bénéficie désormais de l'apport inquiétant d'Anthony Blair, risque d'entraver la réouverture des magasins après leur fermeture. Même lorsque les magasins et les pubs sont ouverts, le fait d'exiger un vaccin ou un test négatif des clients pour faire quelque chose d'aussi trivial que prendre une pinte ou visiter une chaîne de magasins pourrait en fait dissuader les gens de retourner sur le terrain pour aider notre économie en difficulté. L'obligation de faire passer des tests dans les grandes salles est, à mon avis, tout à fait raisonnable, en raison de la densité de personnes. Mais lorsqu'il s'agit de magasins et de pubs, cela n'est absolument pas nécessaire (d'autant plus si les écrans doivent rester en place). C'est un pas de plus vers la vaccination forcée. Soit nous fonctionnons avec le consentement des individus, soit nous ne fonctionnons pas du tout. Le confinement du Royaume-Uni a été l'un des plus stricts au monde en termes de réglementation réelle. Lorsque nous nous ouvrirons, nous devrons le faire sans que des barrages routiers comme celui-ci nous en empêchent. Si le gouvernement a un peu de bon sens, ce qu'il semble avoir perdu ces derniers temps, il rejettera toute idée de système de passeport national.