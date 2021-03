Liban : des fortes pressions de Moscou sur le Hezbollah pour que celui-ci se retire de Syrie... (Mondafrique)

Les dirigeants russes auraient demandé au parti chiite de faciliter la formation d’un nouveau gouvernement libanais et de se retirer de Syrie.

Une chronique de Michel Touma

Le Liban est le théâtre depuis plusieurs jours d’intenses démarches au plus haut niveau en vue de faciliter la mise sur pied d’un nouveau gouvernement dont la formation est bloquée depuis près de sept mois. En apparence, la crise ministérielle serait due à des divergences entre le président de la République Michel Aoun et le Premier ministre désigné Saad Hariri au sujet du choix de certains ministres et de la répartition des portefeuilles, sans compter la volonté attribuée au camp du chef de l’Etat de désigner directement le tiers des ministres afin de mieux contrôler l’action du Cabinet.

Nombre d’observateurs et divers milieux politiques affirment toutefois que cette crise ministérielle est provoquée en réalité non pas par des considérations politiciennes ou partisanes mais plutôt par l’attitude du régime iranien qui manipulerait des acteurs locaux afin d’exploiter à fond la carte libanaise et de prendre le Liban en otage dans le but de renforcer sa position dans le bras de fer qui l’oppose aux Etats-Unis et à l’Union européenne. Il reste que le président de la République et le Premier ministre désigné doivent tenir, en principe, une réunion ce lundi 22 mars afin de faire le point de la situation. Les milieux politiques libanais qualifient cette journée de « décisive », en ce sens qu’elle devrait débloquer le processus de formation du nouveau gouvernement, ou à défaut, l’escalade politique et l’agitation dans la rue risqueraient de prendre un tournant particulièrement dangereux...